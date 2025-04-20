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احتجاجات واسعة.. آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب: أوقفوا تسليح إسرائيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتجاجات واسعة.. آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب: أوقفوا تسليح إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

نظّم آلاف المحتجين مسيرات واسعة في مختلف الولايات الأمريكية، السبت، اعتراضا على سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين وطرد موظفي الحكومة والحرب في غزة وأوكرانيا.

وأظهرت لقطات مصورة محتجين يقفون خارج البيت الأبيض ويحملون لافتات كتب عليها: "يجب أن تكون السلطة بيد العمال"، و"لا للملكية"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل".

وردد بعض المحتجين هتافات دعمًا للمهاجرين الذين رحلتهم إدارة ترامب أو تحاول ترحيلهم، وعبروا عن تضامنهم مع الموظفين الذين طردتهم الحكومة الاتحادية، ومع الجامعات التي يهدّد ترامب بوقف تمويلها.

ولوّح محتجون آخرون بالأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية الفلسطينية، وهتفوا "فلسطين حرة"، وأبدوا تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يُقتلون في الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورفع بعض المحتجين لافتات تعبر عن دعمهم لأوكرانيا، وتحث واشنطن على أن تكون أكثر حزما في التصدي للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومنذ تنصيبه في يناير، طرد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك أكثر من 200 ألف موظف حكومي، وحاولا تفكيك العديد من الوكالات.

كما تعتقل الإدارة الأمريكية عشرات الطلاب الأجانب، وتهدد بوقف التمويل الاتحادي للجامعات؛ بسبب برامج التنوع والمساواة والاندماج، ومبادرات المناخ، والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
 

ترامب أوكرانيا مظاهرات أمريكا غزة بوتين روسيا

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