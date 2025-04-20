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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد الدماطي يشكر الخطيب لتواجده مع الفريق رغم الظروف

الخطيب والدماطي
الخطيب والدماطي
يارا أمين

وجه محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر والتقدير للكابتن محمود الخطيب على مجهوده. 

وكتب الدماطي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “حقيقي ألف شكر للكابتن على المجهود في ظروف صعبة، التواجد دايمًا له عامل كبير وكبير جدًا كمان”.

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبلة في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة أمس بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.

محمد الدماطي الأهلي محمود الخطيب فيسبوك صن داونز دوري أبطال إفريقيا

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