رئيس جامعة القاهرة لـ البابا تواضروس: وحدة المصريين كانت ولا تزال رمزًا لقوة الوطن وتماسكه

زار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسبة، لتقديم التهنئة لقداسته ولجموع الاخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية، على قداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط وجميع المصريين بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا الغالي وشعبه الكريم الأمن والمحبة والسلام.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التلاحم الوطني العميق الذي يجمع أبناء مصر سيظل الدعامة الرئيسية لصون الاستقرار وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن وحدة المصريين كانت ولا تزال رمزًا لقوة الوطن وتماسكه في مواجهة التحديات عبر التاريخ، وأن جامعة القاهرة حريصة على ترسيخ قيم المواطنة والولاء والانتماء والتسامح وقبول الآخر في نفوس طلابها، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ودولة حديثة تنعم بالتقدم والاستقرار.