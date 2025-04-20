رئيس صحة الشيوخ: الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لبناء الوطن

أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لبناء الوطن.



وأكد خضير في بيان صحفي له اليوم أن مصر، بتاريخها العريق، قد صاغت نموذجًا فريدًا في التعايش الإنساني، يستعصي على محاولات التشويه والتفرقة.

وأكد النائب أن الوحدة الوطنية لم تكن يومًا مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل هي ركيزة أساسية من ركائز الدولة المصرية الحديثة، وواقع ملموس يعكسه حرص الشعب المصري على تبادل التهاني في الأعياد، وتقديم الدعم لبعضهم البعض في كل الظروف.

وأشار الدكتور حسين خضير إلى أن قداسة البابا تواضروس لعب دورًا بارزًا في ترسيخ هذه الروح الوطنية الجامعة، من خلال مواقفه الرصينة، وكلماته التي دائمًا ما تدعو إلى التسامح، ومشاركته الفاعلة في القضايا الوطنية الكبرى.