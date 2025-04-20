في الحرم المكي.. هبة مجدي تشارك جمهورها لقطات من مناسك العمرة

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها لقطات أثناء أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، حيث نشرت صورة بالحجاب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة: "الحمد لله حمدًا كثيرًا.. اللهم تقبل منا العمرة وتقبل دعواتنا يارب.

وروجت الفنانة هبة مجدي بطلة فيلم استنساخ للفيلم قبل عرضه 9 أبريل بدور العرض

و نشرت الفنانة هبة مجدي بوستر الفيلم تمهيداً لعرضه.

يروي الفيلم قصة شاب يدعي (يونس العربي) يتورط في المتاعب بعد ما يتوغل الذكاء الاصطناعي ويسيطر على مجريات الأحداث في العالم، وذلك في ظل التقديم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.

ويشارك سامح حسين في بطولة الفيلم، الفنانة هبة مجدي، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.