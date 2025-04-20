نواب يشيدون بجولة رئيس الوزراء في المصانع بالعاشر من رمضان

أشاد نواب بالجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان.

وأكدوا أنها رسالة واضحة على اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشادت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بجولة رئيس الوزراء في مدينة العاشر من رمضان، والتي شملت عدداً من المصانع المتخصصة في الصناعات الدوائية والغذائية.

وأكدت أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على دعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعات الاستراتيجية في مصر.

وأوضحت نصر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي تمثل حجر الزاوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للشباب.

زيارة رئيس الوزراء لمصانع الأدوية والمواد الغذائية

كما أكدت النائبة أن زيارة رئيس الوزراء لمصانع الأدوية والمواد الغذائية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم في سلاسل الإمداد.

وأضافت نصر أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل صناعة الدواء والغذاء، مشيدة بجهود الحكومة في زيادة الإنتاج المحلي ودعم الصادرات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة العاشر من رمضان تعكس حرص الدولة المصرية على دعم الصناعة الوطنية وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

مدينة العاشر من رمضان

وأوضح سالمان أن مدينة العاشر من رمضان تمثل واحدة من أبرز القلاع الصناعية في مصر، حيث تضم استثمارات متنوعة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء للمصانع القائمة في المدينة تأتي تأكيداً على اهتمام الحكومة بالمستثمرين وتقديرها للدور المحوري الذي تلعبه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب مصطفى سالمان إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتشجيع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة تلك التي ترتبط بالأمن الغذائي والصحي.

كما أكد على أهمية التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وهو ما يتطلب تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تقديم الحوافز، تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها أن تعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.