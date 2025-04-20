قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطط إسرائيلية جديدة للتوسع في قطاع غزة.. فيديو
وزير الخارجية الروسي يحذر أوروبا: لن نقبل بلهجة الفوقية في العلاقات الدولية
قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف
منتخب مصر يتربع على قمة الدوري العالمي للكاراتيه
أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه بتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى 6 أيام
الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر
مأساة في إيطاليا .. وفاة صيدلانية فلسطينية من "عرب 48" في حادث تلفريك
أحمد موسي يناقش كيفية اتباع الأساليب العلمية في شم النسيم | بث مباشر
جمود في مفاوضات إسرائيل وحماس بسبب عدم الاتفاق على شروط إنهاء الحرب
اللواء سمير فرج: الحرب لن تتوقف إلا بزيارة ترامب للمنطقة
التحفظ على اليخت فاير بيرد بعد التصادم بالشعاب المرجانية في شرم الشيخ
فتح المجمعات الاستهلاكية استعدادا لشم النسيم| سلع متوفرة ورقابة مشددة في الأسواق.. إليك التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب يشيدون بجولة رئيس الوزراء في المصانع بالعاشر من رمضان

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد نواب بالجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان.

وأكدوا أنها رسالة واضحة على اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشادت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بجولة رئيس الوزراء في مدينة العاشر من رمضان، والتي شملت عدداً من المصانع المتخصصة في الصناعات الدوائية والغذائية.

وأكدت أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على دعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعات الاستراتيجية في مصر.

وأوضحت نصر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي تمثل حجر الزاوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للشباب.

 زيارة رئيس الوزراء لمصانع الأدوية والمواد الغذائية

كما أكدت النائبة أن زيارة رئيس الوزراء لمصانع الأدوية والمواد الغذائية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم في سلاسل الإمداد.

وأضافت نصر أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل صناعة الدواء والغذاء، مشيدة بجهود الحكومة في زيادة الإنتاج المحلي ودعم الصادرات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة العاشر من رمضان تعكس حرص الدولة المصرية على دعم الصناعة الوطنية وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

مدينة العاشر من رمضان

وأوضح سالمان أن مدينة العاشر من رمضان تمثل واحدة من أبرز القلاع الصناعية في مصر، حيث تضم استثمارات متنوعة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء للمصانع القائمة في المدينة تأتي تأكيداً على اهتمام الحكومة بالمستثمرين وتقديرها للدور المحوري الذي تلعبه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب مصطفى سالمان إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتشجيع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة تلك التي ترتبط بالأمن الغذائي والصحي.

كما أكد على أهمية التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وهو ما يتطلب تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تقديم الحوافز، تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها أن تعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مدينة العاشر من رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصابة سارة خليفة

بودر قيمته 420 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل مصنع مخدرات سارة خليفة

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

قرار رسمي من الحكومة.. بشرى سارة بشأن مرتبات شهر أبريل لـ4.5 مليون موظف

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

شهادات الادخار

بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوك

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

وزير الصحة

توجيه عاجل من وزير الصحة بنقله لمعهد ناصر.. تفاصيل حالة الطبيب محمد حسين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه باستبدال رسوم الجهات والهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح

دولار أمريكي

رسميا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

ترشيحاتنا

وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين في أسبوع.. ضبط أسواق الذهب واستلام القمح وتعزيز الشراكات الاقتصادية

وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية

محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمري العبور

مستثمري العبور: استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخفف الأعباء عن القطاع الخاص

بالصور

عصير فاكهة لذيذ يخفف من التهابات القولون التقرحي بنسبة 40%

فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض
فوائد شرب عصير الكرز الحامض

على عكس الشائع .. شرب الماء الدافيء على معدة فارغة له أضرار على الصحة

مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ
مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ
مخاطر الإفراط في شرب الماء الدافئ

الوقوع في حب الذكاء الاصطناعي وارد .. دراسة علمية تحذر

الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية

محافظ الشرقية يزور الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نادين نجيم

انهارت على الهواء.. نادين نجيم لم تتمالك دموعها أمام متابعيها

سناء منصور وزوجها الراحل

قبل وفاته.. ما الرسالة الذى وجهها زوج الإعلامية سناء منصور لها

جمال صالح

تعب من الوحدة.. فنان شهير يقرر الإقامة بدار المسنين| الحكاية كاملة

علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا

بعد 3 سنين جواز وطفل .. علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد