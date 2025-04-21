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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات مع العريس.. حبس 3 أشخاص أشهروا أسلحة في حفل زفاف بقنا

متهم
متهم
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص لاتهامه بإشهار أسلحة في حفل زفاف بقنا.


كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن صورا لـ 3 أشخاص يحملون أسلحة نارية والزعم بقيامهم وآخران بترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية تجاه موكب زفاف بقنا على خلفية صدور حكم بالمؤبد لصالح العريس ضد أحدهم.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله من قيام المعنيين بالشكوى بترويع المواطنين أو إطلاق أعيرة نارية تجاه موكب زفاف ، وتبين وجود خلافات مالية بين (أحد الأشخاص "العريس") ، وبين (أحد الأشخاص الظاهرين بالمنشور المشار إليه" - له معلومات جنائية) وبسؤال أهلية الأول نفوا ما ورد بالمنشور.

تم ضبط الـ (3 أشخاص الظاهرين بالصور المشار إليها) وبحوزتهم (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسلحة جهات التحقيق حفل زفاف

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