قرار من النيابة بشأن عامل اعتدى على طفـ.لة بالضرب في الإسكندرية

قررت جهات التحقيق سرعة التحريات في واقعة قيام شخص بالتعدي على طفلة بالضرب في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بإيثاق طفلة والتعدي عليها بالضرب داخل أحد العقارات بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين ، الآيس") وكذا تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو (نجلة زوجته – سن 3 )، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى عليها لتأديبها لكثرة بكائها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



