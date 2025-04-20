أسامة ربيع: قناة السويس تتحول إلى قناة خضراء بحلول 2030

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن خطة طموحة لتحويل القناة إلى “قناة خضراء” بالكامل بحلول عام 2030، في إطار التزام الهيئة بالتحول نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي الدكتور خالد أبو بكر، في لقاء خاص عبر قناة "النهار": إن الهيئة بدأت فعلياً في تنفيذ مجموعة من الإجراءات البيئية، من بينها التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تم تزويد بعض محطات التشغيل على طول القناة بأنظمة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما تم تعديل عربات المرشدين للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود التقليدي، للحد من الانبعاثات الكربونية.

وفي خطوة جديدة للحفاظ على البيئة البحرية، كشف ربيع عن تعاون جارٍ مع شركات عالمية متخصصة لجمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن قبل دخولها إلى القناة.

وأكد أن 90% من العمالة في هذه الشركات هي عمالة مصرية، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ضمن هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس تعتزم إنشاء مدارس متخصصة لتدريب العاملين في مجال جمع ومعالجة المخلفات البحرية، بالإضافة إلى إنشاء مصنع متطور لتدوير تلك المخلفات، بما يحقق استفادة بيئية واقتصادية في آن واحد.

الإدارة المستدامة

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة قناة السويس ليس فقط كممر ملاحي دولي، بل كنموذج عالمي في الإدارة المستدامة للممرات المائية.