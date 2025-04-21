نجل سليمان عيد: أبويا راح لأهل النوبة عشان يصالحهم

شارك عبد الرحمن نجل الفنان الراحل سليمان عيد منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب نجل سليمان عيد: أبويا اختار الرحلة دي مخصوص عشان يروح لأهل النوبة ويصالحهم لو حد زعل منه وفعلا روحنا أسوان ولف على الناس كلها في "غرب سهيل" واتأكد إنهم مش زعلانين منه وغني معهم ورقص وفرح معهم وارتاح قلبه.. ادعوا له عريس في الجنة مع حبايبه.

وشيع جثمان الفنان الراحل سيلمان عيد، أمس، من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، في جنازة مهيبة حضرها عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على وداع زميلهم في لحظاته الأخيرة.

وسادت أجواء من الحزن الشديد خلال مراسم التشييع، وسط مشاهد مؤثرة، كان أبرزها انهيار الفنانين صلاح عبدالله، أحمد السقا، وحمدي الميرغني، الذين لم يتمالكوا دموعهم تأثرًا برحيل صديقهم المقرب.



وشهدت الجنازة حضورًا واسعًا من الفنانين، من بينهم: أشرف زكي، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أوس أوس، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، هاني رمزي، محمود عبدالمغني، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد رياض، مصطفى غريب، محمد عبدالرحمن (توتا)، المخرج معتز التوني، والمخرج شريف عرفة، وغيرهم من نجوم الفن، الذين حرصوا على توديع الراحل في لحظة وداع مؤثرة ومليئة بالدموع.

