كريم عبد العزيز بعد وفاة سليمان عيد: يلا نفضح ونعري بعض

علق الفنان كريم محمود عبد العزيز، لأول مرة بعد وفاة رفيقه الفنان سليمان عيد، الذي توفي، الجمعة الماضية، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: " يلا بقى نرجع نزعل ونشيل من بعض ونقيم وتنتقد ونفضح ونعري بعض ونتدخل في حياة بعض ومنقدرش بعض وما نتمناش الخير لبعض".



وشيع جثمان الفنان الراحل سيلمان عيد، أمس، من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، في جنازة مهيبة حضرها عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على وداع زميلهم في لحظاته الأخيرة.

وسادت أجواء من الحزن الشديد خلال مراسم التشييع، وسط مشاهد مؤثرة، كان أبرزها انهيار الفنانين صلاح عبدالله، أحمد السقا، وحمدي الميرغني، الذين لم يتمالكوا دموعهم تأثرًا برحيل صديقهم المقرب.



وشهدت الجنازة حضورًا واسعًا من الفنانين، من بينهم: أشرف زكي، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أوس أوس، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، هاني رمزي، محمود عبدالمغني، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد رياض، مصطفى غريب، محمد عبدالرحمن (توتا)، المخرج معتز التوني، والمخرج شريف عرفة، وغيرهم من نجوم الفن، الذين حرصوا على توديع الراحل في لحظة وداع مؤثرة ومليئة بالدموع.

