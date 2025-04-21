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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الوادي الجديد: ضبط أسماك مملحة غير صالحة وتحرير 12 محضرا

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ حملة مكبرة برئاسة محمد صالح شريعى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وبالاشتراك مع ياسر ملك مدير إدارة حماية المستهلك بالمديرية ومديرية الطب البيطرى، حيث جرى ضبط كميات من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى  النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقال شريعى، إن تلك الحملات ضمن استعدادات المديرية للرقابة على الأسواق طوال فترة أعياد شم النسيم وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بتشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع الأغذية، وجرى أيضا تحرير 12 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تموين حملات أسواق

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