وزير الأوقاف يتفقد التطوير بمستشفى الدعاة ويوجه بتعزيز الخدمات الطبية

أجرى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، زيارة ميدانية إلى مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، والوقوف على أحدث ما تم تنفيذه من تحديثات تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة. وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتقديم خدمات طبية حديثة ترتقي لمستوى المعايير العالمية وتسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية لجميع أبناء الوطن.

خلال الجولة، قام الوزير بتفقد عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها وحدة الطوارئ، حيث اطمأن على حالات المرضى واستمع إلى شرح وافٍ حول ما تم من تطويرات، مؤكدًا على أهمية تحسين مستوى الخدمة بشكل دائم. كما تفقد سيادته قسم المعامل واطلع على الأجهزة الحديثة المتوفرة به، إلى جانب زيارته لوحدة الجهاز الهضمي والمناظير والكبد، التي تم تزويدها بأحدث أجهزة المناظير العالمية، مشددًا على أن هذه الطفرة تعكس التزام الوزارة بتوفير تقنيات متطورة للمستفيدين من خدمات المستشفى.

وأكد وزير الأوقاف خلال الزيارة ضرورة تدعيم جميع الأقسام بأحدث الأجهزة الطبية، مع توجيهه بسرعة تفعيل نظام آلي مميكن لتسجيل بيانات المرضى، بهدف تسريع الإجراءات وضمان دقة الخدمة.

كما أبدى اهتمامًا خاصًّا بوحدة الأشعة التشخيصية، لاسيما جهاز الرنين المغناطيسي المفتوح، مشددًا على ضرورة توافره لجميع المرضى. وأصدر توجيهاته كذلك بزيادة عدد الحضّانات، دعمًا لرعاية الأطفال، وتفقد جناح العمليات الجراحية ووحدة القلب المفتوح، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذه الوحدات لتقديم خدمات عالية التخصص والدقة.

وفي ختام جولته، عبّر الدكتور أسامة الأزهري عن اعتزازه بمستوى التطوير الذي تشهده المستشفى، مثنيًا على جهود الإدارة والعاملين، ومؤكدًا استمرار دعم وزارة الأوقاف الكامل لمستشفى الدعاة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة للمرضى.

كما وجّه بالعمل على تطوير الجناح الخاص بالمستشفى بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة.

رافق وزير الأوقاف خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة والمستشفى، منهم اللواء أحمد سمير، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف؛ والمستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة؛ والدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير لشؤون المتابعة؛ والعميد محمد نبيل عراقي، مساعد الوزير للشئون الهندسية؛ والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون الوزير لشئون الإعلام؛ إلى جانب اللواء طبيب ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة؛ والدكتورة أحلام جابر، مدير عام المستشفى؛ والدكتورة مروة عبد الجليل، مدير الشؤون العلاجية ونائب رئيس مجلس الإدارة.