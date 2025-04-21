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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف حقيقة عرض فالنسيا لضم نجله مصطفى

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
القسم الرياضي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة وصول عرض إسباني من نادي فالنسيا لضم نجله مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد شوبير خلال تصريحات إذاعية عبر أثير أون سبورت أف إم : مصطفى لم يصله عرض رسمي من نادي فالنسيا ولكن شركة تسويق كبيرة تحدثت في الأمر مع النادي الأهلي.

وأوضح : حتى اللحظة لم يصل عرض رسمي ويوجد ضغط مباريات في النادي الأهلي حاليا وبالتالي ليس هناك وقت كاف لمناقشة مصير اللاعب من البقاء أو الرحيل.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء تفيد بتلقي النادي الأهلي المصري عرض من فالنسيا الإسباني لضم حارس مرماه الشاب مصطفى شوبير خلال الميركاتو القادم.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي مصطفى شوبير شوبير

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