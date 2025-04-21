أستاذ إرشاد سياحي: شم النسيم احتفال مصري خالص

أكد الدكتور إسلام محمد سعيد، أستاذ الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعية، أن شم النسيم هو احتفال مصري خالص، وهو تراث شعبي وإنساني، يتجدد مع كل ربيع، حاملاً في طياته رسالة الحياة والعمل والفرح".

وقال إسلام محمد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “رشا مجدي وعبيدة”، إن شم النسيم في الأصل كان موسم الحصاد، وليس مجرد يوم، والمصري القديم كان يحتفل بنجاحه في الزراعة، وببداية موسم جمع الثمار التي زرعها طوال العام.

العمل الجماعي

وتابع أستاذ الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعية، أن مظاهر الاحتفال كانت تبدأ قبل شروق الشمس، حيث يخرج الفلاحون رجالاً ونساءً إلى الحقول حاملين أدوات الحصاد، ويرافقهم الغناء والرقص، وكان العمل الجماعي يُضفي طابعًا كرنفاليًا فريدًا.