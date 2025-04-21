قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فترة الحداد ومكان الدفن.. تقاليد الكنيسة الكاثوليكية عند وفاة البابا
قرينة الرئيس السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد شم النسيم: يعبر عن بهجة الربيع
الرئيس اللبناني عن البابا فرنسيس: فقدنا صديقا عزيزا ونصيرا قويا للبنان في محنته
أذكار الصباح والمساء كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك من الشياطين والعين
الرئيس الفلسطيني عن بابا الفاتيكان: فقدنا صديقا مخلصا لشعبنا وحقوقه المشروعة
خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة
ترتيب الدوري الإنجليزي.. وموعد تتويج ليفربول باللقب
وزير الإسكان يتفقد المدينة الأولمبية في هانغتشو الصينية
استفزاز مشاعر المسلمين.. مصر تدين دعوات إسرائيلية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى
الحوثيون: استهدفنا حاملتي طائرات أمريكيتين وأهدافا إسرائيلية
في شم النسيم.. الأرصاد تُحذر: 24 ساعة تفصلنا عن موجة حر تصل لـ40 درجة
مستمر في هذه الحالة.. إبراهيم فايق يكشف مصير كولر مع الأهلي| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية تناقش خطة العمل خلال عيد القيامة وأعياد الربيع

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
محمد الطحاوي

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة ما تم تنفيذه من خطة العمل أمس واليوم والخطة المقبلة خلال فترة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، لتقييم أداء العمل وضمان جاهزية المستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

تناول الاجتماع تقييم أداء عمل الفرق الطبية بمحافظة الشرقية أمس واليوم ضمن خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات، كما ناقش وكيل الوزارة خطة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات خلال هذه الاحتفالات، والتأكيد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب المخزون الاستراتيجي منها، ومضاعفة أدوية الطوارئ بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، لتكون في متناول الفرق الطبية بسهولة وسرعة، مع متابعة توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته بالمستشفيات.

كما أكد الدكتور هاني جميعة على أهمية إعداد الجداول الخاصة بتوزيع القوى البشرية جيداً بما يضمن زيادة تواجد الفرق الطبية في الأقسام المختلفة بالمستشفيات، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والحضانات، والعمليات الجراحية، وأقسام الكلى الصناعي، لضمان انتظام جلسات الغسيل الكلوي، كما شدد على التواجد الفعلي للمدير المناوب وفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات، لتوفير كافة سبل الدعم اللازم للمرضى ومرافقيهم، مع سهولة تواصل المواطنين مع الجهاز الإشرافي بكل مستشفى.

كما وجه «جميعة» الجهاز الإشرافي بالمديرية بالمرور المكثف على المستشفيات، خاصة فترة النوبتجية والسهر، والمناظرة الجيدة للملفات الطبية للمرضى، والخدمات المقدمة لهم خاصة بالأقسام الطبية الحرجة، مع متابعة تطبيق كافة معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى، مع التأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومعالجة أي سلبيات تطرأ أثناء المرور، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للبنية التحتية، بما في ذلك لوحات الكهرباء والتمديدات الخاصة بها، والمولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، بما يضمن استمرار كفاءة العمل داخل المنشآت الصحية خلال فترة أعياد الربيع.

وزارة الصحة الشئون الصحية المستشفيات العامة وأعياد الربيع عيد القيامة المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

سقوط عصابة سارة خليفة

سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية

مفاجأة تكشفها التحريات عن المنتجة سارة خليفة صاحب مصانع المخدرات السرية

حاصلة على الابتدائية.. التحريات تكشف مفاجآت عن سارة خليفة صاحبة مصانع المخدرات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

ابراهيم فايق

ثاني أغلى مذيع..تركي ال الشيخ يثير تفاعلا كبيرا بشأن راتب إبراهيم فايق و عمرو أديب

مرموش وجيلان الجباس

بعد تصدرها الترند| من هي جيلان الجباس؟.. وحقيقة ارتباطها بعمر مرموش

ترشيحاتنا

عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل

الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة

أرشيفية

أسعار اللحوم والدواجن والبيض في منافذ وزارة التموين

المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية

إيهاب سعيد: الضريبة الموحدة خطوة استراتيجية نحو بيئة استثمارية أكثر تنافسية

بالصور

لمرضى السكرى.. فواكه ابتعد عنها

لمرضى السكرى.. فواكه ابتعد عنها
لمرضى السكرى.. فواكه ابتعد عنها
لمرضى السكرى.. فواكه ابتعد عنها

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

استشاري كحل الحناء جهل.. عادات شعبية تسبب العمى كادت تفقد 3 أطفال بصرهم

استشاري كحل الحناء جهل..عادات شعبية تسبب العمى كادت تفقد 3 أطفال بصرهم
استشاري كحل الحناء جهل..عادات شعبية تسبب العمى كادت تفقد 3 أطفال بصرهم
استشاري كحل الحناء جهل..عادات شعبية تسبب العمى كادت تفقد 3 أطفال بصرهم

بسبب عيب خطير.. استدعاء سيارة بورش ماكان الخارقة

بورش
بورش
بورش

فيديو

القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد