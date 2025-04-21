صحة الشرقية تناقش خطة العمل خلال عيد القيامة وأعياد الربيع

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة ما تم تنفيذه من خطة العمل أمس واليوم والخطة المقبلة خلال فترة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، لتقييم أداء العمل وضمان جاهزية المستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

تناول الاجتماع تقييم أداء عمل الفرق الطبية بمحافظة الشرقية أمس واليوم ضمن خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات، كما ناقش وكيل الوزارة خطة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات خلال هذه الاحتفالات، والتأكيد على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب المخزون الاستراتيجي منها، ومضاعفة أدوية الطوارئ بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، لتكون في متناول الفرق الطبية بسهولة وسرعة، مع متابعة توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته بالمستشفيات.

كما أكد الدكتور هاني جميعة على أهمية إعداد الجداول الخاصة بتوزيع القوى البشرية جيداً بما يضمن زيادة تواجد الفرق الطبية في الأقسام المختلفة بالمستشفيات، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والحضانات، والعمليات الجراحية، وأقسام الكلى الصناعي، لضمان انتظام جلسات الغسيل الكلوي، كما شدد على التواجد الفعلي للمدير المناوب وفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات، لتوفير كافة سبل الدعم اللازم للمرضى ومرافقيهم، مع سهولة تواصل المواطنين مع الجهاز الإشرافي بكل مستشفى.

كما وجه «جميعة» الجهاز الإشرافي بالمديرية بالمرور المكثف على المستشفيات، خاصة فترة النوبتجية والسهر، والمناظرة الجيدة للملفات الطبية للمرضى، والخدمات المقدمة لهم خاصة بالأقسام الطبية الحرجة، مع متابعة تطبيق كافة معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى، مع التأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومعالجة أي سلبيات تطرأ أثناء المرور، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للبنية التحتية، بما في ذلك لوحات الكهرباء والتمديدات الخاصة بها، والمولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، بما يضمن استمرار كفاءة العمل داخل المنشآت الصحية خلال فترة أعياد الربيع.