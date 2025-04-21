قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة وغير مُقيدة بجداول النقابة
تصرّف غير متوقع من آية سماحة بعد إساءة زوجها للصحفيين في جنازة سليمان عيد
البابا فرانسيس.. حين يتجلى التواضع في أرفع المناصب
في حضور الوزير | بدء تنمية المناطق الحدودية بالمنشآت الشبابية والرياضية
بالفسيخ والبصل.. لبلية تحتفل بشم النسيم على طريقتها الخاصة
دعوى قضائية جديدة لتنفيذ حكم ضد ورثة الموسيقار حلمي بكر لسداد 3 ملايين جنيه
بيان عاجل من الزمالك حول التعامل مع زيزو
أنا عيوبي ميزة .. جومانا مراد توجّه رسالة مهمة للمتزوجات
بديل زيزو .. أرقام صادمة لـ الطيب المزياني صفقة الزمالك المحتملة
في تغريدة على إكس وفيسبوك .. شيخ الأزهر ينعى بابا الفاتيكان بـ 4 لغات
زلزال سياسي في إسرائيل.. رئيس الشاباك يقلب الطاولة على نتنياهو
البوري الأغلى.. طرق صنع الفسيخ في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي معلول خارج حسابات كولر في مباراة الأهلي وصن داونز

علي معلول
علي معلول
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي محمد مراد عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز، في إياب دور قبل النهائي بدوري ابطال افريقيا، بشأن علي معلول، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد مراد : علي معلول خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما أول أمس السبت على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في مدينة بريتوريا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبل في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، على استاد القاهرة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة؛ من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

يشار إلى أن الأهلي خاض مباراة أمس بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، ومحمد هاني، وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، بينما قاد الهجوم جراديشار.

الاهلي علي معلول تشكيل الاهلي و صن دوانز مباراه الاهلي و صن داونز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

مفاجأة تكشفها التحريات عن المنتجة سارة خليفة صاحب مصانع المخدرات السرية

حاصلة على الابتدائية.. التحريات تكشف مفاجآت عن سارة خليفة صاحبة مصانع المخدرات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

من هي سارة خليفة؟.. صاحبة الـ200 كيلو بودر ومصانع المخدرات السرية

صاحبة أزمة الـ200 كيلو بودر ومعامل المخدرات السرية.. من هي سارة خليفة؟

شعار الزمالك

الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو ومدرب أجنبي جديد

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

ابراهيم فايق

ثاني أغلى مذيع..تركي ال الشيخ يثير تفاعلا كبيرا بشأن راتب إبراهيم فايق و عمرو أديب

الدكتور محمد فياض داخل العناية المركزة

كسب تعاطف الملايين.. الظهور الأول لـ محمد فياض داخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الانجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 33

علي معلول

علي معلول خارج حسابات كولر في مباراة الأهلي وصن داونز

احمد حسن

أحمد حسن يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

بالصور

حملة مفاجئة للتفتيش على موقع جمع وفرز المخلفات ببلبيس .. صور

جهاز شئون البيئة بالشرقية
جهاز شئون البيئة بالشرقية
جهاز شئون البيئة بالشرقية

يسبب الوفاة .. خطورة الزعل على حياة الأشخاص

يسبب الوفاة.. خطورة الزعل على حياة الاشخاص..رنا
يسبب الوفاة.. خطورة الزعل على حياة الاشخاص..رنا
يسبب الوفاة.. خطورة الزعل على حياة الاشخاص..رنا

محمد رمضان يتوّج نفسه على مسرح كوتشيلا في حفله الثاني بأمريكا

محمد رمضان يتوّج نفسه على مسرح "كوتشيلا".. إطلالة ملوكية تثير الجدل في حفله الثاني بأمريكا
محمد رمضان يتوّج نفسه على مسرح "كوتشيلا".. إطلالة ملوكية تثير الجدل في حفله الثاني بأمريكا
محمد رمضان يتوّج نفسه على مسرح "كوتشيلا".. إطلالة ملوكية تثير الجدل في حفله الثاني بأمريكا

احمي معدتك بهذا المشروب بعد أكل الفسيخ والرنجة

احمي معدتك بهذا المشروب بعد اكل الفسيخ والرنجة
احمي معدتك بهذا المشروب بعد اكل الفسيخ والرنجة
احمي معدتك بهذا المشروب بعد اكل الفسيخ والرنجة

فيديو

مشروبات بعد الفسيخ

نشرب إيه بعد أكلة الفسيخ والرنجة في شم النسيم؟

القوات المسلحة تدفع بلجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية لشمال سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد