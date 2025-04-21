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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 33

ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي
حمزة شعيب

تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة واحدة تجمع بين توتنهام هوتسبير ونوتنجهام فورست، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. 

واصل ليفربول تربعه على صدارة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، موسعًا الفارق مع أقرب منافسيه أرسنال، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة، ومع تبقي عدد محدود من الجولات.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث برصيد 59 نقطة، يليه مانشستر سيتي برصيد 58 نقطة، ثم تشيلسي ونوتنجهام فورست وأستون فيلا برصيد 57 نقطة لكل منهم، في صراع محتدم على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وتستمر المنافسة في وسط الجدول، حيث يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 49 نقطة، يليه فولهام وبرايتون برصيد 48 نقطة لكل منهما، ثم برينتفورد برصيد 46 نقطة، وكريستال بالاس بـ44 نقطة.

أما إيفرتون، مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون، فيتقاسمون المركز الثالث عشر إلى الخامس عشر برصيد 38 نقطة لكل فريق.

توتنهام في موقف حرج قبل مواجهة نوتنجهام

يدخل توتنهام مباراة الليلة أمام نوتنجهام وهو في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة، وسيسعى لتحقيق الفوز لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.

في قاع الجدول، يتذيل ساوثهامتون الترتيب برصيد 11 نقطة، يسبقه ليستر سيتي بـ18 نقطة، ثم إبسويتش تاون بـ21 نقطة، في حين يحتل وست هام المركز السابع عشر بـ36 نقطة، وهو آخر مركز يضمن البقاء في الدوري.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

  1. ليفربول – 79 نقطة
  2. أرسنال – 66 نقطة
  3. نيوكاسل يونايتد – 59 نقطة
  4. مانشستر سيتي – 58 نقطة
  5. تشيلسي – 57 نقطة
  6. نوتنجهام فورست – 57 نقطة
  7. أستون فيلا – 57 نقطة
  8. بورنموث – 49 نقطة
  9. فولهام – 48 نقطة
  10. برايتون – 48 نقطة
  11. برينتفورد – 46 نقطة
  12. كريستال بالاس – 44 نقطة
  13. إيفرتون – 38 نقطة
  14. مانشستر يونايتد – 38 نقطة
  15. وولفرهامبتون – 38 نقطة
  16. توتنهام هوتسبير – 37 نقطة
  17. وست هام يونايتد – 36 نقطة
  18. إبسويتش تاون – 21 نقطة
  19. ليستر سيتي – 18 نقطة
  20. ساوثهامتون – 11 نقطة
الدوري الانجليزي توتنهام هوتسبير نوتنجهام فورست

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