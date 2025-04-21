أخبار التوك شو| مصر تدين دعوات منظمات استيطانية إسرائيلية لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة.. الأرصاد تحذر وتكشف موعد ذروة ارتفاع الحرارة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

مصر تدين دعوات منظمات استيطانية إسرائيلية لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة

أدانت مصر دعوات منظمات استيطانية إسرائيلية لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف عن موعد ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة اليوم ستكون اعلى من المعدلات الطبيعية ، بقيمة تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستسجل اليوم 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

عمرو أديب لـ إبراهيم فايق: سيبني أشرب مايه عشان أنسى موضوع زيزو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن فيه واحد بس دخل في الفاصل عشان ياكل فسيخ ورنجة، وهو هيترفد هيترفد، ومش هيخشها تاني”.

طوارئ في المحافظات استعدادا لشم النسيم.. تفاصيل يستعرضها متحدث التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إنه من أجل عيد القيامة المجيد وشم النسيم، طالبت وزير التنمية المحلية بتشكيل لجان من المحافظات وممثلين من وزارات الموارد المائية والرى، للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث السلامة الإنشائية والتحميل والترخيص.

صحة غزة: 39 شهيدا و62 مصابا جراء غارات الاحتلال خلال الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتقاء 39 شهيدا وإصابة 62 شخصا جراء غارات الاحتلال على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

حماس: تصريحات وزراء حكومة الاحتلال بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل امتدادا لسياسات الاستيطان العدوانية

أكدت حركة حماس، أنّ تصريحات وزراء حكومة الاحتلال بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل امتدادا لسياسات الاستيطان العدوانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس رسميًا

أعلن الفاتيكان اليوم عن وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “اكسترا نيوز”.

المفوضية الأوروبية عن بابا الفاتيكان: كان متواضعا ومحبا مخلصا للفئات الأشد فقرا

قالت أرسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبي، إن بابا الفاتيكان كان متواضعا ومحبا مخلصا للفئات الأشد فقرا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

رئيس الشاباك: نتنياهو طلب مني قمع الاحتجاجات ضده والقول إن محاكمته غير ممكنة

قال رئيس الشاباك، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب منه قمع الاحتجاجات ضده والقول إن محاكمته غير ممكنة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أستاذ إرشاد سياحي: شم النسيم احتفال مصري خالص

أكد الدكتور إسلام محمد سعيد، أستاذ الإرشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعية، أن شم النسيم هو احتفال مصري خالص، وهو تراث شعبي وإنساني، يتجدد مع كل ربيع، حاملاً في طياته رسالة الحياة والعمل والفرح".