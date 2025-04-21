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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل لمرضى القلب من موجة حر شديدة.. وهكذا تحمون أنفسكم

موجة حارة.. أرشيفية
موجة حارة.. أرشيفية
أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لـ الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون هناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط لرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح مهمة لمرضى القلب خلال موجة الحر 

هذه الإرشادات تساعد مرضى القلب على تخطي موجة الحر بأمان

- الإكثار من شرب المياه والسوائل

- تناول الفاكهة الغنية بالماء

- الابتعاد عن المشروبات التي تحبس السوائل

- الانتظام في تناول الأدوية

- تجنب الصيام في الأجواء الحارة

- تجنب الكافيين والمجهود البدني الزائد

- الابتعاد عن الشمس والملابس الضيقة


أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الادارية 33 24
6 اكتوبر 34 24
بنهــــا 32 23
دمنهور 30 22
وادى النطرون 31 23
كفر الشيخ 30 23
المنصورة 32 24
الزقازيق 31 23
شبين الكوم 32 23
طنطا 30 25
دمياط 25 22
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 33 24
السويس 31 25
العريش 26 19
رفح 25 18
رأس سدر 31 18
نخل 31 10
كاترين 29 09
الطور 30 19
طابا 31 16
شرم الشيخ 34 23
الاسكندرية 34 21
العلمين 33 22
مطروح 35 22
السلوم 35 23
سيوة 33 18
رأس غارب 33 21
الغردقة 34 21
سفاجا 32 20
مرسى علم 32 21
شلاتين 31 21
حلايب 30 22
أبو رماد 31 21
رأس حدربة 28 20
الفيوم 35 16
بني سويف 36 18
المنيا 36 18
أسيوط 37 17
سوهاج 37 18
قنا 39 20
الأقصر 39 21
أسوان 39 22
الوادى الجديد 38 20
أبوسمبل 39 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة 40 30
المدينة 39 24
الرياض 36 23
المنامة 32 23
أبوظبى 34 23
الدوحة 34 25
الكويت 34 20
دمشق 29 14
بيروت 21 19
عمان 26 16
القدس 26 14
غزة 23 19
بغداد 36 21
مسقط 31 27
صنعاء 28 11
الخرطوم 43 30
طرابلس 26 15
تونس 21 13
الجزائر 18 10
الرباط 20 09
نواكشوط 26 18

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية موجة الحر شبورة مائية

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