بعد الاستقرار على رحيل بيسيرو .. الزمالك يعيد التواصل مع هذا المدرب

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق الأول لكرة القدم.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "أحمد سليمان يتواصل مع وكيل جوميز ويستفسر عن موقف المدرب للعودة لتدريب الزمالك".

الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو

واتفق مجلس إدارة نادي الزمالك مع لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء على التعاقد مع مدرب أجنبي جديد عقب نهاية الموسم الجاري، ليتولى المسؤولية الفنية للأبيض خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي للفريق.

يأتي ذلك بعد استقرار الإدارة على رحيل المدرب البرتغالي بنهاية الموسم الجاري في ظل خروج الفريق من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ووداع كأس عاصمة مصر من دور المجموعات.

وتناقش لجنة التخطيط بالنادي الأبيض حالياً العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق في الموسم المقبل.