الزمالك يخوض مرانه اليوم استعداداً لمباراة المصري بالدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على زيادة الحمل البدني للاعبين في مران اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام عقب خوض مباراة سموحة في كأس عاصمة مصر.



واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيان الزمالك

وفي وقت سابق، طالب الزمالك في بيان رسمي، الحصول على المعلومات فيما يخص ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من خلال المنصات الرسمية للقلعة البيضاء فقط.

وقال الزمالك في بيانه: نظرا لكثرة تداول الأخبار والأحاديث الإعلامية المتعلقة بعلاقة نادي الزمالك مع لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد سيد زيزو، والإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف، يُعلن نادي الزمالك عدم مسؤوليته عن أي أخبار يتم تداولها بهذا الشأن، سوى الصادرة رسميا من النادي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمركز الإعلامي فقط.