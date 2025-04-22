عودة لادا نيفا سبورت 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار

يبدو أن عشاق سيارة نيفا الشهيرة على موعد جديد من التألق، بعد أنباء عن استعداد لادا الروسية لإطلاق أحدث إصداراتها من الأيقونة نيفا "سبورت" موديل 2026، والتي ستقدم بتصميم رياضي للطرق الوعرة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

الأداء الفني للسيارة لادا نيفا سبورت 2026

تتسارع السيارة لادا نيفا سبورت 2026 من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 122 حصانا و151 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنيات الجر الرباعي وناقل سرعات 5 غيار يدوي.

لادا نيفا سبورت 2026

تجهزيات السيارة لادا نيفا سبورت 2026

تأتي السيارة لادا نيفا سبورت 2026 بجنوط قياسها 17 بوصة، مع شبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح دائرية في مقدمة السيارة مدعوم بمصابيح مستطيلة الشمل بالجزء العلوي، واخرى للضباب، مع إشارات ضوئية جانبية.

لادا نيفا سبورت 2026

تأتي السيارة بعجلات ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة، بالاضافة إلى حزمة من تقيات الأمان أبرزها نظام EBD للتوزيع الإلكتروني، نظام القفل المركزي، حساسات حركة لسهولة الاصطاف، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، متابعة ضغط الاطارات.

لادا نيفا سبورت 2026

أسعار السيارة لادا نيفا سبورت 2026

تشير بعض التقارير أن سيارة لادا نيفا سبورت 2026 سوف تقدم عالميًا بأسعار تبدأ من 20 ألف دولار أمريكي.