نظر دعوى الرؤية المقامة من جدة طفل طبيبة الشيخ زايد

تنظر اليوم الثلاثاء المحكمة المختصة في الجيزة، دعوى الرؤية المقامة من الجدة طبيبة الشيخ زايد لرؤية الصغير.

تفاصيل دعوى رؤية من طبيبة الشيخ زايد

كانت طبيبة حررت بلاغا ضد أهل زوجها بالتعدى عليها بالضرب والسب، ومحاولة طردها من منزلها الذى تقيم فيه عقب وفاة زوجها، بمنطقة الشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت الزوجة خلال المحضر: "أنا تزوجت عام 2021 ورزقنا الله بمولود من زوجها، وبعدما أصبح عمره 4 أشهر توفي زوجى وتركنا فى منزله وسط أسرته"، لافتة إلى أنه بعد مرور عدة أشهر على وفاة زوجها بدأت الأسرة محاولة طردها من المنزل والتعدي عليها.