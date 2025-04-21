زيارته لمصر كانت مباركة.. البابا تواضروس: بابا الفاتيكان ترك إرثا من التواضع والاحترام

في رسالته الأخيرة بمناسبة عيد الفصح، وجّه البابا فرنسيس نداءً عاجلاً لوقف إطلاق النار، مطالباً بالإفراج عن الرهائن وتقديم العون لشعب يتوق إلى السلام، وتجلّت دعوته للسلام في زيارته للأراضي المقدسة عام 2014، حينما صلّى أمام الجدار الفاصل بين بيت لحم والقدس. كما عبّر عن أسفه الشديد إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، واصفاً الوضع هناك بالكارثي والمحزن.

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، البابا فرنسيس الأول بابا الڤاتيكان، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر تجاوز 88 عامًا بعد أن قضى عمره في خدمة الكنيسة الكاثوليكية، سواء في الأرجنتين أو خلال 12 عامًا جلس فيها على الكرسي الرسولي لروما.

قالت الكنيسة الأرثوذكسية: نعزي إكليروس وأبناء الكنيسة الكاثوليكية في كل العالم، ذاكرين لهذا الخادم والأخ العزيز محبته الصادقة ومثال التواضع المسيحي الحقيقي الذي قدمه خلال رحلة خدمته الحافلة.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء للعالم أجمع في وفاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس خدم البشرية بأسرها، ورغم أنه ظل على كرسي مدينة روما لمدة 12 سنة لكن هذه الفترة كانت مليئة بالعمل والنشاط والخدمة في كل مكان زاره أو حلّ فيه.

صوت للسلام في كل الأزمات وكل الصراعات

وأوضح أن البابا فرنسيس ترك مثال القلب المفتوح لكل إنسان، موضحًا أنه كان صوتًا للسلام في كل الأزمات وكل الصراعات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن البابا فرنسيس كان دائمًا صوتًا للحق في كل هذه الصراعات سواء التي كانت حدثت من قبل أو لا تزال قائمة حتى الآن، ودائمًا ما كان يقف بجانب الإنسان المظلوم والمهمَّش في خضم هذا العالم.

وأكد أن العلاقة مع البابا فرنسيس كانت طيبة للغاية وتقوم على الاحترام والثقة وفي قالب من الوداعة والتواضع، لافتًا إلى زيارته لمصر في 2017 ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصف تلك الزيارة بأنها كانت مباركة للغاية.

ونوه البابا تواضروس إلى أنه زار البابا فرنسيس مرتين وذلك في عام 2013 وعام 2023، مؤكدا أن الزيارة الأخيرة شهدت الاحتفال بمرور 50 عاما على بداية العلاقات الطيبة بين الكنيسة الكاثولوكية والكنيسة القبطية والإرثوذكسية.

وعُرف عن البابا فرنسيس تواضعه ومناصرته للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، ومواقفه الجريئة تجاه قضايا متنوعة، مثل تغير المناخ، والصراعات العالمية، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة.

كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري

أوصى البابا فرنسيس بأن يُدفن في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري، وتعد واحدة من الكنائس التاريخية التي تعود للقرن الخامس وتقع في قلب روما، وتضم أضرحة لسبعة باباوات، كان آخرهم البابا كليمنت التاسع الذي دفن فيها عام 1669، كما تحتوي الكاتدرائية على مدافن لشخصيات بارزة مثل المهندس المعماري والنحات برنيني، الذي صمم أعمدة ساحة القديس بطرس.