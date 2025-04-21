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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عبدالحافظ: عيد تحرير سيناء يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر

محمد عبد الحافظ ناصف
محمد عبد الحافظ ناصف
رنا عبد الرحمن

أكد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن عيد تحرير سيناء يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن سيناء ظلت عبر التاريخ "درة تاج المقاومة المصرية"، وقلبًا صامدًا في مواجهة الغزاة منذ عهد الهكسوس حتى اليوم.  

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لعبد الحافظ في برنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، حيث سلط الضوء على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لسيناء، معتبرًا إياها رمزًا للصمود الوطني.  

وأشار إلى أن مصر تتميز بتنوع ثقافي وفني استثنائي، يظهر عبر تراثها الشعبي المتنوع في كل منطقة، قائلًا:  "لدينا عدد كبير من الثقافات الشعبية، منها فنون البادية، واختلافات في الزي التقليدي مثل الجلباب السيناوي الذي يختلف بين شمال وجنوب سيناء".  

كما تطرق إلى "ملتقى سيناء الأول لفنون البادية"، الذي يجمع بين الموسيقى، الشعر، الحرف اليدوية، والفنون الشعبية، مؤكدًا أنه منصة لعرض إرث سيناء الثقافي وتقاليدها العريقة.  

الحياة اليوم لبنى عسل تحرير سيناء التاريخ محمد عبدالحافظ ناصف

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