لامين يامال يحصد جائزة مميزة في حفل لوريوس

توج لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، بجائزة "أفضل إنجاز استثنائي" خلال حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية للإنجازات الرياضية لعام 2024، والذي أُقيم اليوم الإثنين في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحصل يامال على الجائزة بعد موسم استثنائي تألق خلاله بقميص المنتخب الإسباني، وساهم بشكل حاسم في تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا 2024، التي أُقيمت في ألمانيا.

وأصبح في عمر 17 عامًا ويوم واحد فقط، أصغر لاعب في التاريخ يتوج بلقب البطولة القارية، وذلك يوم 14 يوليو 2024

وقبل ذلك بأيام، كتب يامال اسمه في سجلات تاريخ البطولة، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في اليورو، وكان ذلك خلال مواجهة نصف النهائي أمام فرنسا، حين أحرز هدفًا بعمر 16 عامًا و362 يومًا.

ويمتلك نجم برشلونة الصاعد سجلًا مميزًا حتى الآن، إذ خاض 97 مباراة رسمية مع "البلاوجرانا"، سجل خلالها 21 هدفًا، كما شارك في 20 مباراة دولية بقميص المنتخب الإسباني.