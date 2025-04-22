قبل الحر .. طرق علاج تصبغات البشرة في الصيف

مع طول النهار وارتفاع درجات الحرارة، حرارة الشمس، وتتفاعل بشرتكِ بشكل سيء مع ظروف الصيف القاسية .

البشرة الباهتة والجافة من المشاكل الشائعة، ولكن مع ذلك، يتفاقم فرط التصبغ الموجود . تصبح البقع الداكنة أكثر وضوحًا.

"فرط التصبغ هو ظهور بقع داكنة أو عدم تناسق لون البشرة بسبب زيادة الميلانين، الصبغة التي تُعطي البشرة لونها. خلال فصل الصيف، يلاحظ الكثيرون أن هذه البقع الداكنة أصبحت أكثر وضوحًا."

ضوء الشمس

تُحفّز أشعة الشمس فوق البنفسجية إنتاج الميلانين لحماية البشرة. إلا أن هذا غالبًا ما يُؤدي إلى ظهور بقع داكنة، خاصةً على الوجه والرقبة والذراعين. حتى في الأيام الغائمة أو أثناء الجلوس في الداخل قرب النوافذ، لا تزال الأشعة فوق البنفسجية تصل إلى بشرتك.

ضوء الشمس

تُحفّز أشعة الشمس فوق البنفسجية إنتاج الميلانين لحماية البشرة. إلا أن هذا غالبًا ما يُؤدي إلى ظهور بقع داكنة، خاصةً على الوجه والرقبة والذراعين. حتى في الأيام الغائمة أو أثناء الجلوس في الداخل قرب النوافذ، لا تزال الأشعة فوق البنفسجية تصل إلى بشرتك.

الحماية من الشمس ضرورية

استخدم واقيًا شمسيًا واسع الطيف بعامل حماية ٣٠ على الأقل كل صباح، حتى لو كنتَ في الداخل. جدد استخدامه كل ساعتين إلى ثلاث ساعات عند التواجد في الخارج. يوفر استخدام واقيات الشمس التي تحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم حماية أفضل للبشرة الحساسة.

2. استخدمي مكونات تفتيح البشرة

يمكن أن تساعد الكريمات التي تحتوي على النياسيناميد، وحمض الكوجيك، وفيتامين سي، والأربوتين على تقليل التصبغ تدريجيًا. تجنبي استخدام عوامل التبييض القوية أو كريمات الستيرويد إلا بوصفة طبية، فقد تضر أكثر مما تنفع.

3. فكر في العلاجات المهنية

بالنسبة للبقع العنيدة، قد تُجدي علاجات مثل التقشير الكيميائي أو العلاج بالليزر نفعًا. يُنصح بإجراء هذه العلاجات فقط من قِبل طبيب جلدية مُدرّب، ويُفضّل بعد أشهر الصيف عندما يكون التعرض لأشعة الشمس أقلّ.