قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معركة شرسة دايرة.. عمرو أديب يعلق على خلاف ويجز مع مروان بابلو
بسبب تحديات مالية وفنية.. واشنطن تُنهي رسميًا برنامج صاروخ HALO الفرط صوتي | صور
هدنة عيد الفصح في أوكرانيا تنهار وسط تبادل الاتهامات واستئناف القتال​ | تقرير
مفاجأة.. الأهلي يجدد عقد محمد الشناوي لمدة موسمين
لا أزمة مع يورتشيتش.. بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن مواجهة أورلاندو
رحيل البابا فرنسيس يصدم العالم... زعماء ورؤساء يودّعونه بكلمات مؤثّرة في مشهد تاريخي | تقرير
تقديم الساعة 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي
مقدار زكاة القمح بالكيلو وكيفية حسابها.. اعرف الطريقة
طائرات إسرائيلية تقصف مبنى تابعاً لبلدية جباليا النزلة شمالي مدينة غزة
يسرا تداعب كلاب الشوارع: مفيش أحلى من البني آدم اللي في قلبه رحمة
صلاح مصدق يتعاقد مع شركة تحليل أداء لتطوير مستواه مع الزمالك.. تفاصيل
حكم المرأة غير المحجبة في الإسلام.. هل يطلقها زوجها ويحرمها من حقوقها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل الحر .. طرق علاج تصبغات البشرة في الصيف

تصبغ البشرة
تصبغ البشرة

مع طول النهار وارتفاع درجات الحرارة، حرارة الشمس، وتتفاعل بشرتكِ بشكل سيء مع ظروف الصيف القاسية .

 البشرة الباهتة والجافة من المشاكل الشائعة، ولكن مع ذلك، يتفاقم فرط التصبغ الموجود . تصبح البقع الداكنة أكثر وضوحًا.

"فرط التصبغ هو ظهور بقع داكنة أو عدم تناسق لون البشرة بسبب زيادة الميلانين، الصبغة التي تُعطي البشرة لونها. خلال فصل الصيف، يلاحظ الكثيرون أن هذه البقع الداكنة أصبحت أكثر وضوحًا."

ضوء الشمس
تُحفّز أشعة الشمس فوق البنفسجية إنتاج الميلانين لحماية البشرة. إلا أن هذا غالبًا ما يُؤدي إلى ظهور بقع داكنة، خاصةً على الوجه والرقبة والذراعين. حتى في الأيام الغائمة أو أثناء الجلوس في الداخل قرب النوافذ، لا تزال الأشعة فوق البنفسجية تصل إلى بشرتك.

ضوء الشمس
تُحفّز أشعة الشمس فوق البنفسجية إنتاج الميلانين لحماية البشرة. إلا أن هذا غالبًا ما يُؤدي إلى ظهور بقع داكنة، خاصةً على الوجه والرقبة والذراعين. حتى في الأيام الغائمة أو أثناء الجلوس في الداخل قرب النوافذ، لا تزال الأشعة فوق البنفسجية تصل إلى بشرتك.

الحماية  من الشمس ضرورية
استخدم واقيًا شمسيًا واسع الطيف بعامل حماية ٣٠ على الأقل كل صباح، حتى لو كنتَ في الداخل. جدد استخدامه كل ساعتين إلى ثلاث ساعات عند التواجد في الخارج. يوفر استخدام واقيات الشمس التي تحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم حماية أفضل للبشرة الحساسة.

2. استخدمي مكونات تفتيح البشرة
يمكن أن تساعد الكريمات التي تحتوي على النياسيناميد، وحمض الكوجيك، وفيتامين سي، والأربوتين على تقليل التصبغ تدريجيًا. تجنبي استخدام عوامل التبييض القوية أو كريمات الستيرويد إلا بوصفة طبية، فقد تضر أكثر مما تنفع.

3. فكر في العلاجات المهنية
بالنسبة للبقع العنيدة، قد تُجدي علاجات مثل التقشير الكيميائي أو العلاج بالليزر نفعًا. يُنصح بإجراء هذه العلاجات فقط من قِبل طبيب جلدية مُدرّب، ويُفضّل بعد أشهر الصيف عندما يكون التعرض لأشعة الشمس أقلّ.

تصبغ البشرة البشرة الصيف درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاتين

على سبيل اللهو.. الداخلية تضبط فتاتين بعد وصلة رقص داخل مترو الأنفاق

البابا فرانسيس

نبوءة عمرها 900 عام.. ما العلاقة بين وفاة البابا فرنسيس ويوم القيامة؟

المنتجة سارة خليفة

متهم يورط المنتجة سارة خليفة في قيادة عصابة البودر والأخيرة:«معرفش حاجة»

معاشات

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الإندومي

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير

سعر كيلو السكر

انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره

سارة خليفة

النيابة تستدعي ضابط تحريات اتهام سارة خليفة بتجارة المخدرات

أسعار الذهب اليوم

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

ويزو

مفاجأة من عمرو الليثي لـ ويزو قلبت بضحك بدخول مفاجئ من شريف زوجها

اخبار التوك شو

أحمد موسى يطالب رئيس الوزراء: عاوزين أعلام مصر تكون جديدة في كل المؤسسات.. والبابا تواضروس: البابا فرنسيس كان صوت السلام والعدالة | أخبار التوك شو

ويزو

ويزو تجسد مشاهد لـ ريا وسكينة ونط الحبل على الهواء| فيديو

بالصور

موجودة في البيوت وماحدش يعرفها.. اكتشف أقوى طرق التخلص من حشرة السمكة الفضية الطبيعية

حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية

فاكهة غير متوقعة تعالج الضعف الجنسي والحموضة وتقوي القلب

القلب
القلب
القلب

بعد إصابة شاب بالسرطان.. اكتشف حقيقة أضرار الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير

وكيل صحة الشرقية يقود حملة على المنشآت الغذائية ويضبط ويعدم 4 أطنان أغذية فاسدة

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

حفر على المريخ

تشبه الجبنة السويسرية.. ظهور حفر غريبة على سطح المريخ

المؤلف محمد عبد القوي

محمد عبد القوي: مسلسل أهل الخطايا رصد شخصيات واقعية بالمجتمع

الفروسية

وادى الفروسية يستضيف بطولة قفز الموانع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد