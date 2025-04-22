الأمور طبيعية.. أمير هشام يكشف حقيقة طرد بيسيرو من فندق إقامته

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الفندق الذي يقيم فيه جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، هو نفس الفندق الذي يقيم فيه الفريق الأبيض خلال المعسكرات، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي إنذارات أو طرد للمدرب من الفندق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "كل ما تردد حول طرد بيسيرو من الفندق غير حقيقي بالمرة، ولا يوجد أدنى مشكلة بالمرة، والمدرب لم يقم بدفع أي مبالغ من جيبه الشخصي كما يتردد".

وأضاف: "لماذا لم يقوم مسئولو الزمالك بتوفير سكن خاص لـ بيسيرو حتى الآن؟، ولكن المؤكد بأنه لم يحدث أي أزمة في إقامة المدرب البرتغالي في الفندق والأمور طبيعية تمامًا".