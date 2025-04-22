إعلام حوثي: 3 غارات أمريكية تستهدف صنعاء ومأرب والحديدة

في تصعيد جديد للتوترات في اليمن، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية على مواقع متعددة في البلاد، شملت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بأن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية.​

تفاصيل الغارات

وفي العاصمة صنعاء، استهدفت الغارات الأمريكية حي النهضة بمديرية الثورة، مما أدى إلى مقتل شخصين، بالإضافة إلى غارة أخرى على مديرية بني مطر، أسفرت عن مقتل شخص ثالث وإصابة اثنين آخرين. ​

تعرضت مديرية الجوبة في مأرب لغارات جوية، حيث أفادت تقارير إعلامية حوثية بوقوع خسائر بشرية ومادية نتيجة لهذه الهجمات. ​

شنت القوات الأمريكية غارات على جزيرة كمران بالحديدة، مما أدى إلى تدمير منشآت حيوية في المنطقة. ​

أدانت جماعة الحوثي هذه الغارات، ووصفتها بأنها "عدوان أمريكي سافر" على السيادة اليمنية، محذرة من أن استمرار هذه الهجمات سيؤدي إلى تصعيد أكبر في المنطقة. كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الأمريكية المستمرة" ضد اليمن.​

من جهتها، لم تصدر الولايات المتحدة تعليقًا رسميًا بشأن هذه الغارات حتى الآن، إلا أن مصادر عسكرية أمريكية أشارت سابقًا إلى أن هذه العمليات تستهدف مواقع تابعة لجماعة الحوثي، ضمن جهود واشنطن للحد من تهديدات الجماعة في المنطقة.​

تأتي هذه الغارات في سياق تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي، خاصة بعد استهداف الحوثيين لمصالح أمريكية في المنطقة. ويُذكر أن الولايات المتحدة قد شنت نحو ألف غارة على اليمن منذ منتصف مارس الماضي، وفقًا لتقارير إعلامية حوثية. ​

أثارت هذه الغارات مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية نتيجة الصراع المستمر. ودعت منظمات حقوقية إلى ضرورة حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين.​

مع استمرار التصعيد العسكري في اليمن، تتزايد المخاوف من دخول البلاد في دوامة جديدة من العنف، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الأعمال العدائية والدفع نحو حل سلمي للصراع المستمر منذ سنوات.​