موجز اخبار جنوب سيناء.. إقبال كبير علي الشواطئ .. والسياح يستمتعون بالأنشطة البحرية

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية حيث توافد السياح علي الشواطئ في يوم شم النسيم وسط شغالات سياحية في يوم شم النسيم.

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شهدت مدينة دهب بجنوب سيناء إقبال سياحي كبير من الأجانب والمصريين والعرب من دول الخليج لقضاء عيد شم النسيم بها، كونها من أهم المدن السياحية التي تضم مناطق عالمية لممارسة الألعاب المائية المختلفة والغوص، ومشاهدة الشعاب المرجانية والاستمتاع بأجوائها مناظرها الطبيعية الخلابة والفريدة.

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة دهب تمتلك العديد من المقومات السياحية، وتعد قبلة لسياحة الغوص تحت المياه، لما تتميز به من تعدد مناطق الغطس، والطبيعة البحرية التي تزخر بالشعاب المرجانية البحرية المتنوعة الأشكال والألوان، لذا تعد على قائمة المدن السياحية بالمحافظة في الجذب السياحي خلال أعياد الربيع.

وأوضح المحافظ، أن الشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية، وشواطئ المدينة ذات المقومات الفريدة جعلتها قبلة للسياح، إضافة إلى المناطق الترفيهية والخدمية مثل دهب سكوير، والممشى السياحي الذي يعد من أهم لمعالم السياحية بالمدينة، مؤكدًا أن نسبة الإشغالات السياحية بالمدينة بلغت أعلى معدلاتها تزامنًا مع أعياد الربيع، حيث يقبل الأجانب والعرب للاستمتاع بأجوائها الرائعة، مؤكدًا أن آلاف المصريين يقصدونها ويفضلون قضاء أجازاتهم بها كون أسعار الإقامة بها مناسبة لجميع المستويات.

ومن جانبه قال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، إن نسبة الإشغالات السياحية بالمدينة تصل إلى 100% تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، ويستمتع السائحين ركوب الدراجات والباتيناح على الممشى السياحي، كما يستمتعون بالغوص تحت المياه لمشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية الفريدة، إضافة إلى ممارسة رياضة سنور كلينج.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين السائحين، وتوفير بيئة أمنة وممتعة لهم، إضافة إلى تكثيف حملات النظافة بكافة قطاعات المدينة خاصة المناطقة السياحية، وتجهيز الشواطئ العامة والمفتوحة لاستقبال المواطنين وزوار المدينة بالمجان، وتعليق إرشادات نزول المياه، والتعليمات بشكل واضح عليها ، وتواجد سيارات الإسعاف تحسبا لحدوث أي طوارئ.