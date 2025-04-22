قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من نام عن صلاة الفجر ولم يؤدها.. هل بال الشيطان في أذنيه؟
الأرصاد تحذر من انخفاض كبير يصل لـ 10 درجات في هذا الموعد
رفضوا الإفراج عنه ليشهد ولادة ابنه.. السلطات الأمريكية تواصل حجز الناشط الفلسطيني محمود خليل
فيدان: تركيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بأقوى شكل ممكن
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء
أحيانا أتناول الطعام أو أشرب الشاي أثناء قراءة القرآن.. فهل هذا جائز؟
اليوم.. استئناف مالك مستشفى شهير على حكم حبسه بسبب أفعال مخلة
ترامب يعد بالكشف عن خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال ثلاثة أيام
نتنياهو متهم بتعريض إسرائيل لـ"خطر وجودي" بعد طلبه "ولاء شخصيًا" من رئيس الشاباك | تقرير
القبض على مسؤول صيني لاتهامه بتقاضي رشاوى وتورطه في شبهات الفساد
بعد زيزو.. الأهلي يبحث عن محترف أجنبي قبل كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيحسوا زينا.. عمرو وهبة يعلق على أذى الحيوانات وتعرضهم للعنف

عمرو وهبة
عمرو وهبة
يارا أمين

علق الفنان عمرو وهبة على معاملة الإنسان للحيوانات بطريقة غير آدمية . 

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: هى بديهيات بس نقولها، إحنا اتربينا على مثل وكلمة بنرددها كلنا فى الجد والهزار بتقول "كلب وراح" على أساس أن الكلب ده أو الحيوان عامة تمام يروح عادى مش مهم.. أى حد ربى حيوان هيفهم ده اكتر بس عامة الكلاب والقطط والحمير والأحصنة كائنات حية".

وتابع: “والكائنات الحية بتحس، وبتحس دى يعنى بتفرح وبتخاف وبتتوجع وبتتخض وبتزعل وبتزهق وبتتعصب وبتتوتر”.

وأكد: “وده مش كلام عاطفي، ده كلام علمى، الجهاز العصبي بتاعهم بيشتغل زينا في حاجات كتير، وعندهم مشاعر وإن كانت بشكل مختلف شوية عننا كا بشر، وهما مش كائنات دايماً اقوى مننا فى التحمل هما زينا بيتعبو عادى وبيتوترو ساعات من الزحمه والدوشه وبيتعصبو ساعات من هزار الاطفال وغلاستهم العاديه وبيزعلو من سوء التعامل والاهانه”.

 وأضاف: "بالعكس هما كمان اضعف عشان هما زى الاطفال كده مش بيعرفو يتكلمو ولا يعبرو فا مينفعش نستقوى عليهم ولا نطلع عقدنا عليهم حتى تحت مسمى لازم يتربى لازم يخاف منى لازم اكسره او هو متعود على كده".

وشاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، أيضًا في هاشتاج للمطالبة بإقالة مدير إدارة الطب البيطري بطنطا الدكتور حمدي حجاج، بعد الجدل المثار حول تورطه في قتل كلب "هاسكي"، بالغربية.

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هاشتاجًا بعنوان “إقالة دكتور حمدي حجاج”، وانضمت بعض الفنانات إلى الهاشتاج ومنهم آية سماح وولاء الشريف.

كان الدكتور حمدي حجاج مدير إدارة الطب البيطري بطنطا، تصدر قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، عقب الاتهامات التي تطارده بالتورط في قتل كلب "هاسكي"، بقرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية.

عمرو وهبة فيسبوك كلب الحيوان ريهام عبد الغفور الدكتور حمدي حجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البابا فرانسيس

نبوءة عمرها 900 عام.. ما العلاقة بين وفاة البابا فرنسيس ويوم القيامة؟

المنتجة سارة خليفة

متهم يورط المنتجة سارة خليفة في قيادة عصابة البودر والأخيرة:«معرفش حاجة»

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الإندومي

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير

سعر كيلو السكر

انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره

أسعار الذهب اليوم

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. وسعر عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

النيابة تستدعي ضابط تحريات اتهام سارة خليفة بتجارة المخدرات

الدكتور سعد الدين الهلالي

أول رد من سعد الدين الهلالي على تبرؤ الأزهر منه ومن فتاويه

وزارة التموين

بشري سارة للمواطنين .. التموين : مد فترة صرف السلع الإضافية حتي نهاية مايو | تفاصيل

ترشيحاتنا

خالد منتصر

تحدوا أعداء البهجة.. خالد منتصر يعلق على احتفال المصريين بشم النسيم

بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية

النبراوي ناعيا البابا فرنسيس: لم يتردد يوما في الدفاع عن القيم الإنسانية

رئيس الجالية المصرية بشمال إيطاليا: تكريم اسم البابا فرنسيس بمؤتمر تكريم الأديان المقبل بتورينو

رئيس الجالية المصرية بشمال إيطاليا: تكريم اسم البابا فرنسيس بمؤتمر تكريم الأديان المقبل بتورينو

بالصور

موجودة في البيوت وماحدش يعرفها.. اكتشف أقوى طرق التخلص من حشرة السمكة الفضية الطبيعية

حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية

فاكهة غير متوقعة تعالج الضعف الجنسي والحموضة وتقوي القلب

القلب
القلب
القلب

بعد إصابة شاب بالسرطان.. اكتشف حقيقة أضرار الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير

وكيل صحة الشرقية يقود حملة على المنشآت الغذائية ويضبط ويعدم 4 أطنان أغذية فاسدة

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

تعذيب وإعدام كلب هاسكي

فيديو صادم.. القصة الكاملة لجريمة تعذيب وقتـ ل كلب هاسكي في طنطا

حفر على المريخ

تشبه الجبنة السويسرية.. ظهور حفر غريبة على سطح المريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد