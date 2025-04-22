بيحسوا زينا.. عمرو وهبة يعلق على أذى الحيوانات وتعرضهم للعنف

علق الفنان عمرو وهبة على معاملة الإنسان للحيوانات بطريقة غير آدمية .

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: هى بديهيات بس نقولها، إحنا اتربينا على مثل وكلمة بنرددها كلنا فى الجد والهزار بتقول "كلب وراح" على أساس أن الكلب ده أو الحيوان عامة تمام يروح عادى مش مهم.. أى حد ربى حيوان هيفهم ده اكتر بس عامة الكلاب والقطط والحمير والأحصنة كائنات حية".

وتابع: “والكائنات الحية بتحس، وبتحس دى يعنى بتفرح وبتخاف وبتتوجع وبتتخض وبتزعل وبتزهق وبتتعصب وبتتوتر”.

وأكد: “وده مش كلام عاطفي، ده كلام علمى، الجهاز العصبي بتاعهم بيشتغل زينا في حاجات كتير، وعندهم مشاعر وإن كانت بشكل مختلف شوية عننا كا بشر، وهما مش كائنات دايماً اقوى مننا فى التحمل هما زينا بيتعبو عادى وبيتوترو ساعات من الزحمه والدوشه وبيتعصبو ساعات من هزار الاطفال وغلاستهم العاديه وبيزعلو من سوء التعامل والاهانه”.

وأضاف: "بالعكس هما كمان اضعف عشان هما زى الاطفال كده مش بيعرفو يتكلمو ولا يعبرو فا مينفعش نستقوى عليهم ولا نطلع عقدنا عليهم حتى تحت مسمى لازم يتربى لازم يخاف منى لازم اكسره او هو متعود على كده".

وشاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، أيضًا في هاشتاج للمطالبة بإقالة مدير إدارة الطب البيطري بطنطا الدكتور حمدي حجاج، بعد الجدل المثار حول تورطه في قتل كلب "هاسكي"، بالغربية.

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هاشتاجًا بعنوان “إقالة دكتور حمدي حجاج”، وانضمت بعض الفنانات إلى الهاشتاج ومنهم آية سماح وولاء الشريف.

كان الدكتور حمدي حجاج مدير إدارة الطب البيطري بطنطا، تصدر قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، عقب الاتهامات التي تطارده بالتورط في قتل كلب "هاسكي"، بقرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية.