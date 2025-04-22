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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الثلاثاء

أسعار الحديد
أسعار الحديد
علياء فوزى

  شهدت أسعار الحديد عالميا تراجعا مطلع الأسبوع الجاري، بينما استقرت الأسعار محليا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الحديد في السوق المحلي والعالمي، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وفقا لأحدث الأسعار المعلنة من المصانع في مصر.

أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء  

تراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه للطن مطلع أبريل الجاري.

وسجل أعلى سعر لطن الحديد نحو 38.800 جنيه، بينما أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37 جنيه.

سجل سعر حديد عز  نحو 38.900 ألف جنيه للطن اليوم. 

بلغ سعر الطن نحو  38.250 ألف جنيه من حديد بشاي  اليوم.

وصل سعر الطن نحو 38 ألف جنيه من حديد العتال  اليوم.

وبلغ سعر طن الحديد من المراكبي بقيمة 37.150 ألف جنيه اليوم.

وبلغ سعر الطن 37 ألف جنيه من حديد مصر ستيل  اليوم اليوم.

وبلغ سعر الطن  نحو 36 ألف جنيه من شركة الكومي و الجيوشي  اليوم.

كما سجل سعر الطن من شركة العشري للصلب نحو 35.700 جنيها اليوم.

وسجل سعر طن الحديد من شركة سرحان و بيانكو نحو 34 ألف جنيه اليوم.

أسعار الحديد عالميا

وبلغت أسعار الخردة 348 دولار / طن مطلع الأسبوع الجاري بتراجع 17 دولار  مقارنة بأسعار الاسبوع الماضي، وذلك وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.

وتراجعت اسعار خام الحديد بقيمة دولار مسجلة نحو 97 دولار / طن، مقارنة بـ 98 دولار للطن الواحد وفقا لـ أسعار الاسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 340 – 460 دولار للطن. بينما كانت ما بين 440 – 470 دولار للطن في الاسبوع الماضي.

وسجلت أسعار حديد التسليح ما بين 515 – 565 دولار/ طن. بينما كانت  ما بين 545 – 585 دولار للطن في الاسبوع الماضي 

أسعار الحديد أسعار الحديد عالميا طن الحديد أسعار الخردة

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