إيران: روسيا كانت دائما شريكا بناءً لنا في مفاوضات الاتفاق النووي

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى بأي مبادرة توقف الحرب وتمنع القتل والدمار بين أوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى أن طهران كانت تأمل استمرار هدنة "عيد الفصح" التي أعلنها الرئيس الروسي لعدة أيام وتأسف لفشلها.

وشدد بقائي في تصريحات له علي أن روسيا كانت دائما شريكا بناء لإيران في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني وخاصة ملف اليورانيوم المخصب.

كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية علي ثقة بلاده بقدرة روسيا على مواصلة دورها البناء في أي تفاهمات مقبلة بشأن "الاتفاق النووي".

وأشار إلى أن المباحثات غير المباشرة مع واشنطن لم تدخل بعد في تفاصيل محددة حتى يمكن تقديم توقع حول القضايا النووية.

