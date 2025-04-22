ارتدى قميصه كلاعب وأصبح مدربه.. نجم كرة قدم يخوض تجربة تدريبية| من هو؟

فى خطوة تمثل أول تجربة تدريبية، أعلن نادي النجمة اللبناني تعاقده رسما مع المدرب محمود فتح الله لتولي القيادة الفنية للفريق الأول حتى نهاية الموسم المقبل، في خطوة تمثل أول تجربة تدريبية لفتح الله كمدير فني.

ويأتي التعاقد مع فتح الله خلفا للمدرب محمد الدقة، الذي أنهى النادي ارتباطه به عقب الخسارة أمام العهد بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري اللبناني.

ارتدي قميصه النجمة كلاعب

وسبق لفتح الله ارتداء قميص النجمة كلاعب خلال عام 2018، حيث خاض تجربة احترافية قصيرة استمرت لمدة ستة أشهر عقب رحيله عن نادي الإنتاج الحربي.

ويمتلك فتح الله خبرة تدريبية جيدة، إذ شغل منصب المدرب العام في نادي بيراميدز لمدة خمس سنوات، قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لنادي غزل المحلة هذا الموسم كمساعد للمدرب شوقي غريب.

ويحتل النجمة حاليًا المركز الخامس في مجموعة التتويج ضمن الدوري اللبناني برصيد 10 نقاط، بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر نادي العهد.

من هو محمود فتح الله؟

محمود فتح الله عبده إبراهيم الحناوي، من مواليد 13 فبراير 1982 بقرية اللاوندي، مركز أجا بمحافظة الدقهلية، يُعد من أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية.

بدأ فتح الله مشواره الكروي مع نادي غزل المحلة، وتألق بشكل لافت ما أهله للانضمام إلى المنتخب الوطني عام 2005.

وفي عام 2007، انتقل فتح الله إلى نادي الزمالك، حيث عاش أفضل فتراته الكروية، وشارك مع الفارس الأبيض في التتويج بكأس مصر أعوام 2008 و2013 و2014، كما ساهم في احتلال الفريق لوصافة الدوري المصري الممتاز موسمي 2009-2010 و2010-2011.

وعلى الصعيد الدولي، كان فتح الله أحد أفراد الجيل الذهبي للمنتخب المصري، حيث توج بكأس الأمم الأفريقية مرتين في نسختي 2008 و2010، كما أحرز ذهبية دورة الألعاب العربية 2007، ولقب بطولة حوض النيل 2010.

وقد أعلن فتح الله اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة حافلة بالنجاحات كلاعب، ليبدأ صفحة جديدة في مسيرته الكروية كمدير فني.