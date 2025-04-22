مواصفات ليس لها مثيل.. هاتف جديد من هونر يكتسح الأسواق

أكدت شركة Honor مؤخرًا أنها ستكشف النقاب رسميًا عن هاتف Honor GT Pro في 23 أبريل .

وأكدت الشركة أن الهاتف سيأتي ببطارية ضخمة تتجاوز سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة.

هاتف Honor GT Pro

ويتميز هاتف Honor GT Pro ببطارية Qinghai Lake من الجيل الثالث بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة، مما يجعلها أكبر بطارية على الإطلاق في هاتف ذكي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite .



يجمع هاتف Honor GT Pro بين معالج Snapdragon 8 Elite وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X Ultra وذاكرة تخزين UFS 4.1، مما يضمن سرعة واستجابة فائقة. كما يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 90 واط.

هاتف هونر

ويتميز هاتف GT Pro بشاشة مسطحة AMOLED بدقة 1.5K وقياس 6.78 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز كما يتضمن أحدث تقنيات حماية العين من هونر، وزجاجًا مقوىً شبيهًا بزجاج Kunlun لضمان المتانة.

مواصفات هاتف Honor GT Pro

ويأتي هاتف GT Pro مكبري صوت متماثلين بقوة 1216 من سلسلة Magic 7. وسيأتي الجهاز مزودًا بميزات أخرى، مثل نظام Android 15 المستند إلى Magic OS 9، وإطار معدني متوسط، ومستشعر بصمة إصبع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وهيكل مقاوم للصدمات بتصنيف IP68/69.



ويأتي هاتف Honor GT Pro، المُدرج رسميًا للطلب المسبق في الصين، سيتوفر بأربعة إصدارات: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت. وسيتوفر بثلاثة ألوان : أبيض كريستالي ثلجي، أسود فانتوم، وذهبي سبا