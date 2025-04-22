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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحديقة النباتية في أسوان تستقبل 1325 زائرا خلال شم النسيم

الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت الحديقة النباتية في أسوان استقبال المئات من المحتفلين بأعياد الربيع وشم النسيم ، لأنها تمثل قبلة للزائرين من المواطنين والأفواج السياحية.

من جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان بأنه بالتزامن مع احتفالات شم النسيم استقبلت الحديقة عدد هائل من الأهالي المحتفلين والأجانب، أيضاً باعتبارها أبرز المزارات السياحية على مستوى المحافظة.

وأضاف أن أعداد الزائرين من المحتفلين بأعياد الربيع وشم النسيم بلغت 1225 مصرى و100 أجنبي من مختلف الجنسيات ليصل إجمالى الأعداد 1325 زائر علي مدار اليوم.

شم النسيم

وأوضح أن الحديقة فتحت ابوابها فى السابعة والنصف صباحًا بدء توافد المئات من الأهالي للأحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وأن الحديقة النباتية مفضله للأهالي بسبب موقعها الجغرافي وسط جزيرة نيلية، وغادر الأهالي الحديقة بعد انتهاء وقتها وفي نهاية اليوم وتحديدًا فى الخامسة مساءاً .

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم تكليف الأجهزة المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى لتأمين إحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين من خلال عمل غرف العمليات الفرعية بكل مركز ومدينة لتلقى أى شكاوى، وربطه بغرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتواصل المباشر مع المركز الرئيسى بوزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح أنه تم رفع درجة الإستعداد فى المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافر الخبز المدعم، وضبط أى مخالفات ورفع كفاءة الإنارة في الشوارع والطرق، والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة للأعمدة وشكلها الجمالى، مع استمرار أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول، وتجهيز الحدائق والمتنزهات لتكون بالكفاءة المطلوبة.

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