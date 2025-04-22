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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على طقس أسوان المستقر والمشمس

طقس أسوان
طقس أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت مدينة أسوان اليوم الثلاثاء بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم بطقس مستقر ومشمس ، ووصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة ، حيث أنه بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لهذا اليوم فيعد بداية ذروة  تأثير الموجة الحارة لشديدة الحرارة، ويرافقها ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مع استمرار نشاط الرياح. 

وفى هذا الإطار فقد سجلت مدينة أسوان درجة الحرارة العظمى 38درجة والصغرى 25درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة الظهيرة حتى تصل إلى 40 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 10%، والرياح 11كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 39 درجة، والصغرى 24درجة، وتستمر درجة الحرارة في فترة الظهيرة 39 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقط أمطار بنسبك 5%، والرطوبة 10%، والرياح 6 كم/ س.

طقس أسوان

وفى السياق، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 34درجة، والصغرى 27 درجة، وترتفع درجة الحرارة في فترة الظهيرة لتصل إلى 36 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 20%، والرياح 19كم/ س.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة لدافئ على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلًا فى كل الأنحاء.

هذا فيما شهدت الحديقة النباتية بأسوان إستقبال المئات من المحتفلين بأعياد الربيع وشم النسيم ، حيث إنها تمثل قبلة للزائرين من المواطنين والأفواج السياحية .

ومن جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان بأنه بالتزامن مع احتفالات شم النسيم استقبلت الحديقة عدد هائل من الأهالي المحتفلين والأجانب، أيضاً باعتبارها أبرز المزارات السياحية على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تراوحت أعداد الزائرين من المحتفلين بأعياد الربيع وشم النسيم 1225 مصرى و100 أجنبي من مختلف الجنسيات ليصل إجمالى الأعداد 1325 زائرا على مدار اليوم.

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