قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: رحيل بابا الفاتيكان خسارة للإنسانية.. قامة كبيرة رحلت
الرئيس السيسي: نريد أئمة يجيدون الإقناع ويقودون الوعي في مواجهة الفكر المتطرف
الرئيس السيسي: بناء الإنسان تحصين لجيلٍ قادم
حماس: قطاع غزة يواجه نقصا حادا في مستلزمات الحياة
تهديد العشرية السوداء يداهم الزمالك.. هل يخرج الأبيض من النفق المظلم؟
الرئيس السيسي: تجديد الخطاب الديني يتجاوز التصحيح ليقدم الصورة المشرقة للدين الحنيف
أمانة الكلمة ونشر الوعي.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج أئمة وزارة الأوقاف
حكاية بوست لـ جراح شهير أهان الممرضات.. كوثر محمود تصعد ضده
عبدالمحسن سلامة: الانتهاء من تسليم 1500 وحدة سكنية خلال 6 أشهر
نعم للسلام لا للحرب.. ماذا حدث باليوم الأخير للبابا فرنسيس؟
الرئيس السيسي: تجديد الخطاب الديني لا يكون إلا على أيدي دعاة مدركين للتحديات
الرئيس السيسي: تجديد الخطاب الديني لا ينحصر في تصحيح المفاهيم المغلوطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟

نبيل دعبس
نبيل دعبس
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار وأكد التقرير علي الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية وأكد التقرير علي إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ومنها  تقيم الوضع التصنيعي من 2014  وحتي العام الماضي  24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار  زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية الي اكثر من  177 منطقة بدلا من 120.                                                                                                                   

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.                                                                                                                                                                        

وقال دعبس إن هناك تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير ان سنة 30 ستكون  الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الاجمالي حيث سنعمل الي ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي  20 بالمائة من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الان حيث تبلغ نسبتها  14 بالمائة فقط.                                                                                                                  

واضاف دعبس اليي مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمه للغاية للدعم ومنها  تقديم تسهيلات  بضخ اكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا  وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز  وتقديم  تسهيلات للغاز وهناك  حاجات إيجابية كثيرة.                                                                                                                     وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعا  والتي تمثل خسائرهم  90 بالمائة من الخسائر  الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام وقال عاوزين نعرف موقفهم إيه.                                                                                                                                        

كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل الي 80 بالمائة من حصص الصناعة مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة  بدلا من الوضع المعكوس الآن.                                                                                                                                                                   

وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الاساسي للدولة وهو ما يحدث الان في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لأمريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد امريكا لتقوية موقف بلده.                                                                                                                                                     

كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها علي أن يتم الطرح بعد إعادة التقيم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.

الشيوخ مجلس الشيوخ نبيل دعبس مصر الحديثة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير يصل لـ 10 درجات في هذا الموعد

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي

أرشيفية

اتجوزت على جوزها عرفي.. القبض على سيدة الحوامدية

أسعار الدواجن

نزلت تانى.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

إجراء عاجل يطبق بالمدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات .. السبت القادم

البابا فرانسيس

الفاتيكان ينشر أول صور للبابا فرانسيس في نعشه

دار الإفتاء

أحيانا أتناول الطعام أو أشرب الشاي أثناء قراءة القرآن.. فهل هذا جائز؟

شرط وحيد لعودة زيزو إلى نادى الزمالك

شرط وحيد لعودة زيزو إلى نادى الزمالك.. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

جامعة سمنود

جامعة سمنود التكنولوجية تنظم ورشة عمل حول "تحليل السوق والمنافسين"

محطة قطار أسوان

تعرف على مواعيد رحلات القطارات من أسوان للقاهرة والعكس

الحديقة النباتية بأسوان

الحديقة النباتية في أسوان تستقبل 1325 زائرا خلال شم النسيم

بالصور

أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر.. راحة من قلب الطبيعة

أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر…راحة من قلب الطبيعة
أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر…راحة من قلب الطبيعة
أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر…راحة من قلب الطبيعة

سلطة المقالي… طبق شرقي بطابع عصري ومذاق لا يُقاوم| إليك الطريقة

طريقة عمل سلطة المقالي
طريقة عمل سلطة المقالي
طريقة عمل سلطة المقالي

السكتة الدماغية.. بعد ارتفاع أعداد الوفيات بها تجنبي هذه الأغذية للحدّ من الإصابة

السكتة الدماغية: بعد ارتفاع أعداد الوفيات بها تجنبي هذه الأغذية للحدّ من الإصابة
السكتة الدماغية: بعد ارتفاع أعداد الوفيات بها تجنبي هذه الأغذية للحدّ من الإصابة
السكتة الدماغية: بعد ارتفاع أعداد الوفيات بها تجنبي هذه الأغذية للحدّ من الإصابة

تكريم سميرة أحمد ومحمود حميدة ورشوان توفيق في مؤتمر ماسبيرو للدراما| صور

مؤتمر ماسبيرو للدراما
مؤتمر ماسبيرو للدراما
مؤتمر ماسبيرو للدراما

فيديو

شمس البارودي

ليه أنا بس اللي باتهاجم؟ شمس البارودي تنفجر في وجه منتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد