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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معجزة .. أطباء جامعة الأزهر ينجحون في توصيل يد مريض مبتورة | تفاصيل

الفريق طبي
الفريق طبي
عبدالصمد ماهر

دائما ما تزخر جامعة الأزهر بالعلوم المعرفية والدينية ، والتي تعد  قناديل مضيئة ، ضد الفكر المشبوه ، ومنارة للعلوم  بكافة أنواعها ، بالاضافة الي جهود الجامعة العلمية والدراسية وعلي المستوي الفكري . 

ولكن الإنجاز الجديد لجامعة الأزهر لم يكون في العلوم الدينية ، ولكنه إنجاز طبي بيد أبناء كلية الطب جامعة الأزهر ، بعد نجاحهم في إجراء جراحة نادرة أشبهه بالمعجزة بعد توصيل يد مريض مقطوعة تمام . 

معجزة طبية داخل مستشفي سيد جلال 

 البداية عندما كانت عقارب الساعة تشير الي الساعة العاشرة وربع صباحاً بينما  مستشفي سيد جلال التابعة لجامعة الأزهر يبدو عليها الهدوء اليومي كعادتها والروتين المعتاد من كشف  في العيادات والمرور علي المرضي ، ولكن سرعان ما تحول هذا المشهد الهاديء لخلية نحل من أصحاب البالطو الأبيض تسير بسرعة في طرقات المستشفي نحو الطواريء بعد  وصلة من صوت سرينة سيارة  الإسعاف هرعت الي مبني الطواريء . 

  حاول أطباء الطواريء معرفة تفاصيل الحالة القادمة عن طريق سيارة إسعاف لشاب صغير في السن تعرض لحادث أدي الي فقد يده وقطعها بالكامل من الراسخ ، وفي تلك الأحيان أنتاب أطباء الطواريء القلق وعلي الفور دوت الإذاعة الداخلية للمستشفي  بحضور الاستشاريين المتخصصين الي الطواريء لتشخيص الحالة وتقديم الاسعافات اللازمة لها علي الفور  مع اتخاذ القرار المناسب للحالة 

جراحة فورية لمدة 12 ساعة 

 علي الفور تم  التوجيه من  استشاري ونواب قسم جراحة التجميل – كلية طب الأزهر، تجهيز غرفة العمليات علي الفور لتبدء أولي مرحلة المعجزة الطبية  ، التي لم تخطر علي بال أهل المريض  بعد فقدان الأمل في استحالة رجوع يده الي ماكانت من قبل ، وكانت كل آمال أهل المريض  بل أكبرها في إنقاذ حياته . 

 ولكن  حدثت المعجزة في غرفة العمليات بعد جراحة استمرت 12 ساعة وتم توصيل اليد المقطوعة بالكامل ، بعدما دخل نواب جراحة التجميل بالأزهر في سباق مع الزمن ، ليسطروا أسمائهم بحروف من نور ضمن قناديل الأزهر في شتي العلوم . 

مابعد العملية 

الحاله اتحجزت ودخلت علي عمليات الطوارئ في أقل من نص ساعة ، وتم إجراء عملية دقيقة جدً وصلوا فيها شرايين، أوردة، أعصاب، أوتار، عضلات ، كله اتوصّل بإتقان، وكأن الإيد عمرها ما اتقطعت. وبفضل الله، وبإيدين أطباء مخلصين، وتحت توجيهات أساتذة عظماء، رجعوا الحياة لإيد كانت انتهت ،رجعوا الإحساس، والحركة، والأمل.

الفريق الطبي 

 (اد/ طارق البانوبي ) استاذ جراحة التجميل بطب الازهر

وتحت توجيهات ودعم (اد/ محمد أسامة) استاذ مساعد جراحة التجميل بطب الازهر

د/ عبدالله السعدني مدرس م جراحة التجميل بالأزهر

"و الأطباء المقيمين بقسم جراحة التجميل "

د/ احمد عبدالحفيظ

د/ عمر جبريل

د / عبدالله ابو المجد

د/ احمد البحيري

د/ حسام التهامي

د/ السيد حسن

د/ محمد هريسه

وفريق التمريض والعمليات  وأطباء التخدير 

جامعة الأزهر مستشفي سيد جلال الأزهر جراحة التجميل حادث شاب صغير

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