أكسيوس: ترامب ناقش مع نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة وصفقة المحتجزين

أكد موقع أكسيوس، أن ترامب ناقش مع نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة وصفقة المحتجزين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال أكسيوس، إن إدارة ترامب ترغب في القيام بمحاولة أخرى هذا الأسبوع لتحقيق اختراق بشأن حرب غزة.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي حول عدد الشهداء والجرحى جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت الوزارة أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 26 شهيدًا و60 مصابًا، في ظل تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على مختلف المناطق.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 بلغت 51,266 شهيدًا، و116,991 إصابة. كما أُعلن عن ارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف الهجمات في 18 مارس 2025 إلى 1,890 شهيدًا، و4,950 مصابًا.