قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسلام شكري : بيراميدز اعتاد اللعب أمام الفرق الجماهيرية |فيديو
استشاري نفسي: 87% من المشاهير يعانون «متلازمة البط» رغم الابتسامة
معجزة طبية في دسوق .. فريق أطباء ينقذ بصر 3 أطفال أشقاء من العمى
تعرّف على موعد حفل تامر عاشور في الشيخ زايد
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
سيد معوض: مباراة الأهلي وبيراميدز محسومة .. لهذا السبب
جامعة القاهرة تحذر من صفحات إلكترونية تنتحل اسم وشعار "جامعة القاهرة الأهلية"
تراجع قوي يضرب أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء
الزمالك يرفع راتب ناصر منسي لهذا المبلغ تقديرًا للالتزام والتألق
بعد نجاح «شباب امرأة».. غادة عبد الرازق توجّه رسالة مؤثرة لجمهورها
إعلامي يكشف موقف شيكابالا من المشاركة في مواجهة الزمالك والمصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كاديلاك XT4 موديل 2025 .. تعرف عليها

كاديلاك XT4 موديل 2025
كاديلاك XT4 موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك XT4 موديل 2025، وتنتمي XT4 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهر طراز XT4 لأول مرة في عام 2018 كأصغر SUV في تقدم من شركة كاديلاك .

كاديلاك XT4 موديل 2025

- أبعاد كاديلاك XT4 موديل 2025

كاديلاك XT4 موديل 2025

تأتى سيارة كاديلاك XT4 موديل 2025 داخل سوق السيارات بطول 4591 مم، وعرض 1948 مم، وارتفاع 1628 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2778 مم، وبها صندوق أمتعة يصل سعته إلى 637 لتر .

- محرك كاديلاك XT4 موديل 2025

كاديلاك XT4 موديل 2025

تستمد سيارة كاديلاك XT4 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 235 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات .

كاديلاك XT4 موديل 2025

وتعمل سيارة كاديلاك XT4 موديل 2025 بقوه الدفع الأمامي أو الخلفي حسب رغبة سائق السيارة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة فى مدة 7 ثواني، وبها نظام تعليق رياضي متكيف لتحسين الأداء.

- مواصفات كاديلاك XT4 موديل 2025

كاديلاك XT4 موديل 2025

تمتلك سيارة كاديلاك XT4 موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي مميز، ومصابيح LED أمامية وخلفية، وبها لمسات خارجية داكنة، وعجلات فريدة التصميم ، وبها شاشة منحنية مقاس 33 بوصة تمتد عبر لوحة العدادات وتدمج بين شاشة المعلومات والترفيه ولوحة العدادات الرقمية، وبها مقاعد جلدية، وبها تشطيبات داخلية من الخشب و ألياف الكربون .

- وسائل الأمان بـ كاديلاك XT4 موديل 2025

كاديلاك XT4 موديل 2025

زودت سيارة كاديلاك XT4 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام معلومات وترفيه مدمج من Google، ودعم لاسلكي لـ Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي من AKG بـ 13 مكبر صوت، وبها نقطة اتصال Wi-Fi بتقنية 5G، وشاحن لاسلكي للأجهزة الذكية، وبها نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعدة الحفاظ على المسار، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية .

شركة كاديلاك كاديلاك XT4 موديل 2025 XT4 محرك كاديلاك XT4 مواصفات كاديلاك XT4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى

مشغولات ذهبية

تراجع عنيف في أسعار الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

شهادات بنكيه

البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

زيزو

عاوز يرجع بشرط .. شوبير يعلن مفاجأة عن زيزو في الزمالك

فتاة المترو

رقص وحركات مريبة.. القصة الكاملة لفتاتي المترو بعد إخلاء سبيلهما

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط .. وهذه قيمة الجنيه الآن

ترشيحاتنا

عمر خيرت

الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا الاحتفالات بأعياد الربيع على المسرح الكبير

طرق التخلص من الذباب

الكلور والنباتات آكلة اللحوم .. التخلص من الذباب بطرق غير متوقعة

كلية الدراسات الإسلامية

رغم وفاتها.. منح باحثة درجة الامتياز في رسالة ماجستير بالزقازيق

بالصور

تناولها على معدة فارغة.. فاكهة سحرية تحمي من السرطان وأمراض أخرى مُزمنة

فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق

رغم فوائده.. الإفراط في تناول الشاي يهدّد بهذه الأمراض

أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي

معلومات لا تعرفها عن مرض ADHD.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

مرض ADHD
مرض ADHD
مرض ADHD

الحب لا يكفي وحده لاتخاذ قرار الزواج.. التضحية والأمان والاحترام

لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟

فيديو

القبض علي سارة خليفة

حاصلة على الابتدائية.. مفاجآت صادمة في التحريات عن زعيمة مصانع البودر

ويجز وبابلو

ويجز vs بابلو.. وعمرو أديب عن الخناقة: معركة شرسة دايرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد