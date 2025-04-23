كاديلاك XT4 موديل 2025 .. تعرف عليها

كشفت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك XT4 موديل 2025، وتنتمي XT4 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهر طراز XT4 لأول مرة في عام 2018 كأصغر SUV في تقدم من شركة كاديلاك .

كاديلاك XT4 موديل 2025

- أبعاد كاديلاك XT4 موديل 2025

كاديلاك XT4 موديل 2025

تأتى سيارة كاديلاك XT4 موديل 2025 داخل سوق السيارات بطول 4591 مم، وعرض 1948 مم، وارتفاع 1628 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2778 مم، وبها صندوق أمتعة يصل سعته إلى 637 لتر .

- محرك كاديلاك XT4 موديل 2025

كاديلاك XT4 موديل 2025

تستمد سيارة كاديلاك XT4 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 235 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات .

كاديلاك XT4 موديل 2025

وتعمل سيارة كاديلاك XT4 موديل 2025 بقوه الدفع الأمامي أو الخلفي حسب رغبة سائق السيارة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة فى مدة 7 ثواني، وبها نظام تعليق رياضي متكيف لتحسين الأداء.

- مواصفات كاديلاك XT4 موديل 2025

كاديلاك XT4 موديل 2025

تمتلك سيارة كاديلاك XT4 موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي مميز، ومصابيح LED أمامية وخلفية، وبها لمسات خارجية داكنة، وعجلات فريدة التصميم ، وبها شاشة منحنية مقاس 33 بوصة تمتد عبر لوحة العدادات وتدمج بين شاشة المعلومات والترفيه ولوحة العدادات الرقمية، وبها مقاعد جلدية، وبها تشطيبات داخلية من الخشب و ألياف الكربون .

- وسائل الأمان بـ كاديلاك XT4 موديل 2025

كاديلاك XT4 موديل 2025

زودت سيارة كاديلاك XT4 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام معلومات وترفيه مدمج من Google، ودعم لاسلكي لـ Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي من AKG بـ 13 مكبر صوت، وبها نقطة اتصال Wi-Fi بتقنية 5G، وشاحن لاسلكي للأجهزة الذكية، وبها نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعدة الحفاظ على المسار، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية .