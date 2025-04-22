بث مباشر .. أحمد موسي يقدم حلقة اليوم من منطقة جبل سانت كاترين

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن عرض حلقة خاصة من برنامجه «على مسئوليتي» يومي الثلاثاء والأربعاء، مباشرة من منطقة جبل سانت كاترين، حيث يتم تسليط الضوء على الجهود التنموية والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في هذه البقعة الفريدة.

من المقرّر أن يناقش أحمد موسى في حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «على مسئوليتي» عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.

ويقدم أحمد موسى برنامجه «على مسئوليتي» من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.