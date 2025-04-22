صحفية لبنانية: زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز قريبا

كشفت الصحفية اللبنانية المعروفة هنادي عيسى عن ارتباط دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز وزواجهما قريبا.





وكتبت هنادي عيسى عبر فيسبوك، الخبر موضحة: النجمة المصرية دينا الشربينى مرتبطة بقصة حب كبيرة بالنجم المصري كريم محمود عبد العزيز وهناك نية للزواج وطبعا زوجته زعلانة جدا ولا تعرف كيف تتصرف في هذه القصة".









الفنان كريم محمود عبّد العزيز متزوج من خارج الوسط الفني ولديه ٣ بنات وتحدث كثيرا عن علاقته المقربة بأسرته في تصريحات تلفزيونية.



شارك كل من دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في بطولة فيلم الهنا اللي أنا فيه مع ياسمين رئيس.



وصلت إيرادات الفيلم لأكثر من ٣٠ مليون جنيه في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية محققا أكثر من ١٥ مليون ريال.



فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.