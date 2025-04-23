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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو هتستخدم المترو.. اعرف مواعيده الجديدة

منرو
منرو
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن مواعيد مترو الانفاق والتي يستعد مترو الأنفاق لتغيير توقيته الرسمي، تماشيًا مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وذلك اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة المقبل، الموافق 25 أبريل 2025.

مواعيد مترو الانفاق الجديدة

ووفقًا لما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، سيتم تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة، حيث تصبح الساعة 01:01 بعد منتصف ليل الخميس، بدلًا من الساعة 12:01، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التوقيت الصيفي.

مترو الأنفاق

مواعيد العمل الجديدة للمترو بعد التوقيت الصيفي

تبدأ مواعيد تشغيل محطات مترو الأنفاق بجميع الخطوط الثلاثة من الساعة الخامسة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، دون تغيير في مواعيد الغلق، مع التزام القطارات بجدول التشغيل المخطط تزامنًا مع التعديلات الزمنية الجديدة.

1375 رحلة يوميًا ضمن خطة التشغيل

أوضحت الشركة أن جدول التشغيل اليومي يتضمن عددًا من الرحلات يبلغ 1375 رحلة موزعة على الخطوط الثلاثة، وذلك لضمان تلبية احتياجات الركاب وتقديم خدمة منتظمة دون تأثر بحلول التوقيت الصيفي. 

وتوزعت الرحلات على النحو التالي:
    •    الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة): 510 رحلات يوميًا
    •    الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب): 602 رحلة يوميًا
    •    الخط الثالث (عدلي منصور - الكيت كات): 263 رحلة يوميًا

وأكدت الهيئة أن جميع القطارات ستعمل وفق الجدول الزمني المعد مسبقًا بما يتماشى مع تعديل التوقيت، مع استمرار أعمال المتابعة والتنسيق لضمان انتظام الخدمة وعدم حدوث أية تأخيرات.

تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

يأتي بدء تطبيق التوقيت الصيفي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، بشأن تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي في مصر. 

وينص القانون على تقديم الساعة القانونية 60 دقيقة، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن بشكل رسمي أن العمل بالتوقيت الصيفي سيبدأ في تمام الساعة 12:00 صباحًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة إلى 1:00 صباحًا.

خدمة منتظمة رغم التعديل الزمني

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أن تطبيق التوقيت الصيفي لن يؤثر على انتظام جداول التشغيل أو كفاءة الخدمة المقدمة للركاب، مشيرة إلى أن جميع فرق العمل في حالة استعداد تام للتعامل مع التعديلات الزمنية وتوفير أفضل مستوى من الخدمة خلال الفترة المقبلة.

مترو مترو الانفاق موعد مواعيد المترو المترو

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