النقل تكشف تفاصيل مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

أعلنت وزارة النقل عن تقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، ويشمل 6.5 كم سطحية في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، و15.2 كم علوية حتى محطة أبو قير، ويتضمن المشروع عدد (20) محطة (6 محطات سطحية و14 محطة علوية).

وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تركيب الكمرات الخاصة بكباري المسار، حيث تم الانتهاء من تركيب الكمرات بين محطات المندرة والعصافرة، العصافرة وميامي، ميامي وسيدي بشر، وسيدي بشر ومحمد نجيب، كما يجري حاليًا تركيب الكمرات بين محطتي المندرة والمنتزه، وكذلك في منطقة المناورة قبل محطة أبو قير، إلى جانب تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة للمسار العلوي في باقي أجزاء المشروع.

وأضاف البيان أن هناك تقدمًا في أعمال الأساسات (الخوازيق، القواعد، والأعمدة) بمحطات طوسون، والعصافرة، وكفر عبده، كما بدأت الأعمال في باقي المحطات.

كما يشهد المشروع تقدمًا في أعمال التسوية والحفر والردم والأسوار في ورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده، وتم البدء في أعمال مبنى ورشة العمرة الجسيمة داخل ورشة كفر عبده.

وأكدت الوزارة أن المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بمدينة الإسكندرية، كما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة بالمحافظة.

ويهدف المشروع إلى ضمان التشغيل الآمن للخط، خاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، بالإضافة إلى استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات اليومية، والمساهمة في تقليل الاختناقات المرورية، وخفض استهلاك الوقود، نظرًا لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة.

كما يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2,850 راكبًا/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

وسيحقق الخط التكامل في خدمة نقل الركاب مع عدة وسائل مواصلات، حيث يتقاطع مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، ومع كل من خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.