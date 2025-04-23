قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ساعة .. خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025
تراجع عنيف في أسعار الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في قيمة الجنيه
بيعمل شو .. لاعب الزمالك السابق يرد على تصريحات ميدو
رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة: الإعلام المصري يجب أن يكون المرجع الأول للمعلومات|فيديو
مصرع 26 شخصًا في هجوم مسـ.ـلح بمنطقة الهمالايا بين الهند وباكستان
غارات أمريكية عنيفة على مواقع للحوثيين في الحديدة
مقابل 50 مليون جنيه .. هل ينتقل ابن النادي الأهلي إلى الزمالك؟
موعد زيادة المرتبات 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
كاميرا سرية داخل الصيدلية لفضح الفتيات .. القصة الكاملة لصيدلي منوف
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
ترامب: سنجني أموالاً طائلة من الرسوم الجمركية وسنعمل مع الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025: دلّل حبيبك

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

تعلم تقدير شريكك دائمًا. دلل حبيبك لحياة عاطفية أفضل. ستُقدّر الإدارة إنجازاتك المهنية، أنفق أموالك بحكمة اليوم، فقد تؤثر عليك بعض المشاكل الصحية.

توقعات برج العذراء عاطفيا 

 تقبّل كل مسؤولية جديدة، فستحصل على فرص أكبر لإثبات براعتك في العمل. ستكون هناك شراكات جديدة في العمل، لكن لا تثق بأحد ثقة عمياء عندما يتعلق الأمر بالثروة. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

عند الذهاب في رحلات مغامرات، تأكد من تجهيز حقيبة طبية، اجعل الخضراوات الورقية جزءًا من نظامك الغذائي. قد تشتكي النساء من مشاكل في الهضم في النصف الثاني من اليوم.

 برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

خصص وقتًا ثانيًا من اليوم لتسوية مشكلة مالية تتعلق بصديق أو شقيق.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

لا تدع المال يصبح عبئًا عليك، عندما تواجه الأمر بهدوء وصدق، تستعيد سيطرتك على الأمور. لن يُؤتي ذلك ثماره فورًا، لكن الاهتمام الدؤوب يضمن لك الاستقرار في المستقبل.

برج العذراء توقعات برج العذراء برج العذراء اليوم برج العذراء عاطفياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

شهادات بنكيه

البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

زيزو

عاوز يرجع بشرط .. شوبير يعلن مفاجأة عن زيزو في الزمالك

فتاة المترو

رقص وحركات مريبة.. القصة الكاملة لفتاتي المترو بعد إخلاء سبيلهما

الإيجار القديم

مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

المنشور الذي تسبب في الأزمة

حكاية بوست لـ جراح شهير أهان الممرضات.. كوثر محمود تصعد ضده

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط .. وهذه قيمة الجنيه الآن

ترشيحاتنا

تربية الأبناء

هل يحاسب الآباء على تربيتهم للأبناء؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

الدكتور ربيع الغفير

ربيع الغفير يحذر من بعض السلوكيات: فساد لا يحبه الله

الدكتور ربيع الغفير

ربيع الغفير: المسئولية من جوهر شخصية المسلم وأساس نهضة المجتمع

بالصور

الحب لا يكفي وحده لاتخاذ قرار الزواج.. التضحية والأمان والاحترام

لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟

الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا الاحتفالات بأعياد الربيع على المسرح الكبير

عمر خيرت
عمر خيرت
عمر خيرت

رجّعوا إيدوا المقطوعة .. اكتشف شروط إعادة زراعة اليد وكم ساعة تظل حيّة

إعادة زراعة يد مبتورة
إعادة زراعة يد مبتورة
إعادة زراعة يد مبتورة

أغربها بخاخ الأنف والشمس الحارقة .. حاجات غير متوقعة ترفع السكر في الدم وتهددك بالمرض| احترس منها

مرض السكر
مرض السكر
مرض السكر

فيديو

القبض علي سارة خليفة

حاصلة على الابتدائية.. مفاجآت صادمة في التحريات عن زعيمة مصانع البودر

ويجز وبابلو

ويجز vs بابلو.. وعمرو أديب عن الخناقة: معركة شرسة دايرة

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أهلي كانوا رافضين دخولي الفن وجدتي شهيرة اول من لمست موهبتي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد