خطوة بخطوة.. طريقة عمل طعمية البطاطس للشيف نجلاء الشرشابي

تعتبر طريقة عمل طعمية البطاطس من الوصفات السهلة واسريعة، والتي يمكن تحضيرها على العشاء أو حتى على الفطور.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل طعمية البطاطس بطريقة سهلة وسريعة وموفرة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل طعمية البطاطس

طريقة عمل طعمية البطاطس

مقادير طريقة عمل طعمية البطاطس:

2 حبة بطاطس مسلوقة

بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل حسب الرغبة

حزمة بقدونس مفرومة

2 ملعقة كبيرة دقيق

زيت للقلي

شطة أو فلفل حار حسب الرغبة

طريقة عمل طعمية البطاطس

طريقة عمل طعمية البطاطس:

ـ في وعاء، اهرسي البطاطس المسلوقة جيدًا باستخدام شوكة أو هراسة.



ـ أضيفي البصل والثوم والتوابل (كمون، كزبرة، ملح، فلفل) وقلّبي المكونات مع بعض.



ـ ضيفي البقدونس والدقيق ونقلبهم إلى أن تصبح العجينة متماسكة.



ـ شكّلي العجينة على شكل أقراص صغيرة أو دوائر حسب الرغبة.



ـ سخّني الزيت في طاسة غويطة، واقلي الطعمية أن لى أن تاخد لون دهبي من الناحيتين.



ـ تصفى طعمية البطاطس على ورق مطبخ، وتقدم سخنة مع خبز بلدي وسلطة طحينة أو مخلل.

طريقة عمل طعمية البطاطس





نصائح لنجاح طعمية البطاطس

ـ يمكن إضافة القليل من الشبت أو الكزبرة الخضراء للنكهة.

ـ إذا كانت العجينة طرية جدًا، نزيد ملعقة دقيق.

ـ يمكن عمل طعمية البطاطس في الساندويتشات أو كفاتح شهية على السفرة.