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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر.. راحة من قلب الطبيعة

أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر…راحة من قلب الطبيعة
أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر…راحة من قلب الطبيعة
أسماء عبد الحفيظ

أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر، بسبب سرعة الحياة وكثرة التكنوجيا فى تعاملتنا اليومية، أصبح القلق يصيب الأغلبية، مع تزايد الضغوط النفسية والحياتية، فيما دفع الكثير إلى البحث عن أفضل المشروبات والأطعمة وبعض الحيل والعادات الصحية التي تساعد فى التخلص من التوتر والقلق، ومع أن العلاج بالأدوية يمكن أن يكون حل في بعض الحالات، إلا أن الطبيعة منحتنا كنوز من الأعشاب تساعد في تهدئة الأعصاب واستعادة التوازن النفسي بطريقة آمنة ولطيفة.

نستعرض لكم من خلال السطور التالية، أفضل الأعشاب الطبيعية التي ثبتت فعاليتها في تخفيف التوتر والقلق، مع طرق استخدامها للحصول على أقصى استفادة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أعشاب طبيعية فعّالة للتخلص من التوتر

أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر…راحة من قلب الطبيعة

البابونج

يُعد البابونج من أشهر الأعشاب المستخدمة في التهدئة وتحسين النوم، فقد تحتوي على مركبات طبيعية تعمل على تهدئة الجهاز العصبي.
طريقة الاستخدام: اشربي كوباً دافئاً من شاي البابونج في المساء لراحة واسترخاء قبل النوم.

أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر…راحة من قلب الطبيعة

النعناع 

يعتبر النعناع من اكثر أنواع المشروبات الطبيعية التى تساعد على تقليل التوتر الجسدي والعقلي، ويمنح شعوراً فورياً بالانتعاش والراحة.
طريقة الاستخدام: يمكن شربه كشاي أو استنشاق زيته العطري لتهدئة الأعصاب.


اللافندر

اللافندر يتميز برائحته الزكية تكفي لتعديل المزاج، ويُستخدم اللافندر في العلاج العطري للتقليل من القلق والأرق.
طريقة الاستخدام: ضعي قطرات من زيت اللافندر في ماء الاستحمام، أو استخدميه في مبخرة في غرفة النوم.

المليسة

المليسة وهي عبارة عن نبات طبيعي يعرف بقدرتها على تقليل القلق وتحسين التركيز، وهي ممتازة للمساعدة في التخلص من نوبات التوتر الخفيف.
طريقة الاستخدام: تُنقع أوراقها في ماء ساخن وتشرب كمشروب دافئ.

أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر…راحة من قلب الطبيعة

الناردين 

الناردين، واحد من أكثر الأعشاب شهرة لعلاج القلق واضطرابات النوم، لكنها تحتاج للاستخدام المنتظم.
طريقة الاستخدام: يستخدم كمشروب مغلي.

الريحان 

يساعد الريحان، على تقليل هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ويمنح شعوراً بالهدوء الذهني.
طريقة الاستخدام: يُستخدم كمغلي عشبي لمرتين يومياً.

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أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر.. راحة من قلب الطبيعة

أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر…راحة من قلب الطبيعة
أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر…راحة من قلب الطبيعة
أعشاب طبيعية للتخلص من التوتر…راحة من قلب الطبيعة

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