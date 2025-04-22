برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025: ترك وظيفتك

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

حلّ مشاكل علاقاتك، وتولّ مهام عمل جديدة تُثبت جدارتك. أنت اليوم غنيّ وبصحة جيدة..

توقعات برج القوس في الحب

ستتلقى العازبات اليوم عرض زواج. قد تجد بعض المتزوجات أن الزوج أقل رومانسية، وهذا أمر يجب عليكما مناقشته. قد تحمل المتزوجات اليوم. الرومانسية في العمل ليست فكرة جيدة لمواليد القوس المتزوجين، لأن الحياة الأسرية ستنهار اليوم.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب الرياضيون بكدمات أثناء اللعب، وقد تُصاب النساء بمشاكل نسائية، بينما قد يُعاني كبار السن من آلام في المفاصل واضطرابات في النوم. تجنب رفع الأشياء الثقيلة فوق الرأس. يجب على النساء الحوامل توخي الحذر أثناء قيادة الدراجات النارية.

برج القوس وحظك اليوم في العمل

يمكنك أيضًا تقديم ملاحظاتك التي ستزيد من فرصك في الحصول على ترقية في وظيفتك وراتبك اليوم. يمكن لمن يخطط لترك وظيفته تقديم خطاب استقالة وتحديث ملفه الشخصي عبر بوابة التوظيف.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد تُسهم بشكل كبير في استعادة سيطرتك على الأمور اليوم هو يوم مناسب للتفكير في أهدافك طويلة المدى ووضع خطة عملية تُساعدك على تحقيق أحلامك دون استنزاف.